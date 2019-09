Lappeenrannassa jatketaan pyöräilyn pääreittiä kohti Skinnarilaa

Pyöräilyn pääreittiä jatketaan Lappeenrannassa tulevina kesinä. Nyt keskussairaalalta pääsee huristamaan vain pyöräilijöille tarkoitettua baanaa pitkin Valtakadun päähän Leiriin. Reittiä jatketaan Marssitietä pitkin steinerkoulun nurkille Kuusimäkeen ensi kesänä.

Pyrkimyksenä on jatkaa pääreittiä edelleen Marssitien päähän Kourulaan kesällä 2021. Kaupunki hakee sitä varten noin 300 000 euron avustusta valtiolta.

Tavoitteena on jatkaa pyöräilyn pääreittiä Skinnarilaan ja rakentaa baanaa sen jälkeen myös Voisalmen ja Karhuvuoren suunnasta keskustaan. Pääreittien tarkkoja linjauksia ei ole vielä suunniteltu.

Rantaraitille ei voisi pääbaanaa rakentaa

Pääreitin rakentamisessa Marssitielle on omat haasteensa.

— Remontti on tehtävä olemassa oleviin rakenteisiin. Haasteita ovat kadun leveys ja eri tasot, sillä tietä ei voi leventää, kertoo kaupungininsinööri Olli Hirvonen.

Vieressä Helsingintien varressa kulkee pyörätie, jota ei päätetty remontoida pääreitiksi. Suosituksi tullut rantaraitti ei tule myöskään kyseeseen pyöräilijöiden pääreittinä.

— Rantaraitin kunnossapito on joissakin kohdin niin haastavaa, että on mahdoton idea suunnitella sinne pyöräilyn pääreittiä. Rantaraitti on pikemminkin luontokohde, Hirvonen sanoo.

Minna Mänttäri Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on selvästi erotetut omat reittinsä keskustassa Valtakadulla.

Kaupunki kohdentaa kunnossapitoa pääreiteille

Lappeenrannan kaupunki jakaa pyörätiet pää-, alue- ja paikallisreitteihin. Pääreitit merkitsevät sitä, että pyöräilijä voi luottaa niiden olevan aina kunnossa. Pääreittien kunnossapito on reitti- eikä aluekohtaista.

— Pyrimme rakentamaan hyvät väylät, joille ohjaamme pyöräilyä. Kohdennamme resursseja pääreiteille, koska emme pysty pitämään joka paikassa yhtä hyvää tasoa, sanoo Hirvonen.

Tulevaisuudessa talvipyöräilijän pitäisi päästä polkemaan aurattua baanaa pitkin heti aamutuimaan. Pyöräilyn pääreitit on päätetty asettaa ensisijaisten aurauskohteiden joukkoon.

— Tulevana talvena lupaus ei vielä täyty, sillä kunnossapitosopimuksia on muutettava. Mutta menemme pikkuhiljaa eteen päin, Hirvonen sanoo.

Viime talvena kaupunki saikin pyöräilijöitä palautetta Valtakadun kehnosta kunnossapidosta.

Valtiolta 21 miljoonaa kävelyyn ja pyöräilyyn

Valtio on varannut ensi vuoden budjetissa merkittävän summan, 21 miljoonaa euroa, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Satsaus liittyy valtioneuvoston hyväksymään kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan, joka on puolestaan osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Valtio on asettanut tavoitteeksi, että kävellen ja pyöräillen taitettavien matkojen määrä lisääntyy 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kasvu tarkoittaisi noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa vuonna 2030.

Kansalaisilla on lupa odottaa edistämisohjelman nimissä hankkeita, jotka parantavat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. | Kaisa Juntunen