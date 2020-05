Mökkiliikenne Ruokolahdelle vilkastui, kun Uudenmaan raja aukesi – Kyläkaupoissa asioimista varhain saapuneet kesäasukkaat välttelevät: "Liiketoiminnan kannalta asiakkaitakin olisi pakko olla"

Uudenmaan maakuntarajan avautuminen on ehtinyt jo näkyä mökkiliikenteen vilkastumisena Ruokolahdella. Mökkivaltaisessa kunnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että osa kesäasukkaista on saapunut paikkakunnalle jo ennen mökkikauden alkua.

– Liikenteen vilkastuminen on ollut tänä keväänä normaalia aikaisempaa, sanoo utulalainen Jari Rautio.

Utulanseudun kylät -yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Rautio kertoo, että eniten liikkumisrajoitusten purkaminen on näkynyt autoliikenteen lisääntymisenä. Kylällä on liikkunut myös tavanomaista enemmän ihmisiä, joihin Rautio ei ole aikaisemmin törmännyt.

Tämä voi viitata siihen, että mökeille on saapunut väkeä, joka vierailee kesäasunnoillaan harvemmin. Monet kesäasunnot ovat sukujen yhteisessä käytössä, joten on hyvin tyypillistä, että osa perheenjäsenistä vierailee mökillä esimerkiksi vain juhannuksena.

Utulan kaupassa hiljaista

Läheskään kaikki kesämökeilleen pakkautuneet ulkopaikkakuntalaiset eivät kuitenkaan käytä paikkakunnan palveluita.

Kaupoissa tämän arvellaan osittain johtuvan siitä, että monet mökkiläiset välttelevät lähtemistä ihmisten ilmoille. Ostokset saatetaan tehdä vakituisella asuinpaikkakunnalla ennen mökille lähtöä tai esimerkiksi suuremmissa ruokakaupoissa Imatralla.

Utulan kaupan kyläkauppias Peter Kihl sanoo, että kaupassa asioidaan tällä hetkellä ylipäätään hyvin vähän. Utulan kaupan myynnistä on koronaepidemian takia sulanut 70–80 prosenttia. Lisäksi baarin pitäminen suljettuna on ehdyttänyt lisää tulovirtoja.

Mika Strandén Kauppias Peter Kihl Utulan kaupasta tuntee suuren osan asiakkaistaan pitkältä ajalta. Uudenmaan rajan avauduttua kaupalla on hänen muistikuviensa mukaan kolme hänen tuntemaansa mökkiläistä, jotka asuvat kyseisellä alueella.

Uudenmaan sulun purkaminen ei ole ainakaan vielä tuonut piikkiä asiakasmääriin. Kuusitoista vuotta kauppiaana toiminut Kihl tuntee asiakaskunnan hyvin, joten hänellä on melko tarkkaan tiedossa, mistä päin Suomea asiakkaat ovat kotoisin.

– Tänään kaupassa on käynyt päivän aikana 13 asiakasta, joista yksi on ollut pääkaupunkiseudulta, Kihl kertoi keskiviikkona.

Uudenmaan rajan avauduttua kaupalla on hänen muistikuviensa mukaan asioinut kaikkiaankin vain kolme mökkiläistä, joiden hän tietää asuvan Uudellamaalla.

Kaksiteräinen miekka

Uudellamaalla oli torstaihin mennessä varmistettu 3 440 koronavirustartuntaa. Koko Suomessa tartuntoja oli varmistettu 4 995.

Valtiojohto on esittänyt suomalaisille vahvan toiveen välttää lähtöä mökeilleen. Epidemiakeskuksesta kakkosasunnoilleen palanneet mökkiläiset ovat herättäneet paheksuntaa, mutta toisaalta moni mökkeilijä itse kokee, ettei aiheuta vaaraa toisille.

Peter Kihl näkee, että Uudenmaan rajojen avautuminen ja mökkikansan mahdollinen aktivoituminen on kaksiteräinen miekka.

– Toki siinä piilee riski, että tauti tuodaan tänne ja me joudumme sulkemaan kaupan, jos itse saamme tartunnan. Toisaalta liiketoiminnan kannalta asiakkaitakin olisi pakko olla, Kihl miettii.

Mökkiläiset varovat kontaktia

Utulan kaupan lisäksi esimerkiksi Käpälämäen kyläkuppila Pohjalankilassa on kesäasukkaiden suosiossa. Vaikka varsinainen kuppilatoiminta on tällä hetkellä tauolla, oluen ulosmyynti ja take away toimivat poikkeusoloissakin.

Kyläkuppilan yhteydessä on myös pieni putiikki, josta voi ostaa peruselintarvikkeita.

Pohjalankilassa niin kuin Utulassakin asiointimäärät ovat pysyneet matalina. Yrittäjä Sari Raijas arvioi, että mökeillään on kuitenkin enemmän Etelä-Suomesta saapuneita ihmisiä kuin myymälän asiakasvirroista voisi päätellä.

– Näin tuolla on kylärumpu laulanut, Raijas toteaa.

Joonas Tapaninen Kyläkuppila Käpälämäen liiketoiminta on nojannut anniskeluun.

Raijas uskoo kuitenkin näiden mökkeilijöiden olevan erityisen varovaisia ja välttelevän kontakteja.

– Jokin verran heitä on näkynyt, mutta hyvin vähän joka tapauksessa, Raijas sanoo.

Sekä Utulan kauppa että Käpälämäen kyläkuppila ovat joutuneet poikkeusolojen takia supistamaan aukioloaikojaan.

Myös Käpälämäen kyläkuppilan tuloista merkittävän osan on muodostanut oluen anniskelu.

– Vajaa 80 prosenttia tuotosta on tullut anniskelun puolelta. Ulosmyynnissä kate on huomattavasti pienempi.

Rasilan S-market vilkastui

Telian mobiilitietojen mukaan Uudeltamaalta Etelä-Karjalaan tehtiin esimerkiksi perjantaista sunnuntaihin 17.–19. huhtikuuta 3 600 matkaa. Etelä-Karjalasta tehtiin samana viikonloppuna Uudellemaalle 4 500 matkaa.

Rasilan S-marketista kerrotaan, että arkisin matkalaisia ei ole juuri näkynyt ja viikonloppuisinkin vain yksittäisiä.

– Mitään suurta ryntäystä ei ole tullut, sanoo marketpäällikkö Tiina Asikainen.

Asikainen uskoo, että kunnolla mökkikansa lähtee liikkeelle vasta lomakauden alkaessa.

Toisin kuin pikkukaupoissa, S-marketissa ei ole hiljaista päivää ollut poikkeusaikanakaan.

– Päinvastoin, meillä on ollut tosi vilkasta. Normaaliaikanahan ihmiset käyvät paljon Imatralla Prismassa, mutta nyt paikkakunnan omat asukkaat ovat alkaneet käyttää paikallisen kaupan palveluita.