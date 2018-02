Lemiläisellä Arja Purtilolla on kaksi koiraa ja lauhkea lemmikkikukko, joka varasti sydämen ja tekee terapeutin töitä — Katso videolta, kuinka ylväs ilmestys brahmakukko Ken on Seitsenkuinen brahmakukko Ken on tehnyt syvän vaikutuksen omistajaansa. Englannissa pitkään asunut Arja Purtilo viihtyy hyvin Kuukanniemessä, mutta maa polttelee hieman jalkojen alla. Kai Skyttä Arja Purtilosta tuntuu, että sydän meinaa pakahtua, kun Ken on niin ihana veijari.

Se ei ollut nolo hetki, pikemminkin huvittava. Lemiläinen Arja Purtilo oli seitsenkuisen brahmakukkonsa Kenin kanssa terapiavierailulla sairaalassa, kun lääkärin työhuoneessa lipsahti.

— Se kakkasi sinne varmaan neljä kertaa, mutta hyvät siivousvälineet ovat aina mukana. Muuten sekin vierailu meni ihan hyvin, ja Ken istui rauhallisesti ihmisten sylissä silitettävänä.

Kuten esimerkiksi koirat, myös kukot voivat toimia terapiaeläimenä ilahduttamassa ihmisiä. Purtilo työskentelee kuulo- ja puhevammaisten tulkkina, ja terapiakeikkoja sairaaloissa ja terveyskeskuksissa Lappeenrannassa ja Lemillä tehdään Kenin kanssa oman työn ohella.

Ken on Purtilon ensimmäinen kukko, ja se on sulattanut emäntänsä sydämen.

— Kiinnostuin brahmakukosta, sillä sen luonne on lauhkea. Ken on osoittanut sen todeksi, ja hän on aivan ihana. Minulla on ollut nuorempana kesäkanoja, mutta nyt halusin kukon, sillä se on parempi terapiaeläimenä kuin kanat. Ken voi elää jopa kahdeksanvuotiaaksi.

Suomi kutsui oravanpyörästä pois

Savitaipaleelta maailmalle ponnistanut Purtilo asui Englannissa 14 vuotta, mutta lyhyeksi tarkoitettu työvisiitti Suomessa on paisunut jo kohta kymmenvuotiseksi. Oravanpyörä alkoi pyöriä liian lujaa, ja seesteinen elämä Suomessa vei voiton sumusaarten lumosta. Lemillä Purtilo on asunut vuodesta 2011 lähtien.

— Elämä siellä alkoi olla sellaista, että juostiin vain rahan perässä. Opiskelin hierojaksi Englannissa ja työskentelin muun muassa rugbykerhossa sekä sihteerikkönä. Englantini sujui hyvin, ja täällä tarvittiin joku, joka kirjoittaa englantia sujuvasti. Ajattelin, että joskus kun asiat kuristavat, on pakko ottaa etäisyyttä.

Kuukanniemessä elän omassa pienessä kuplassani ja nautin elämästä eläinten kanssa.

Ensimmäinen työvuosi sujui ilman koulutusta, mutta sitten tulkkiopinnot syvenivät ja koulutukset seurasivat toisiaan. Kun luonteenpiirteenä on jatkuva tiedonjano ja halu oppia uutta, äkkiä Suomeen jääminen tuntuikin pysyvältä vaihtoehdolta. Ainakin toistaiseksi.

— Kuukanniemessä elän omassa pienessä kuplassani ja nautin elämästä eläinten kanssa. Ne tarvitsevat perushuolenpidon, ja kaikki muu on bonusta. Maa on alkanut hieman polttelemaan jalkojen alla, mutta kun onneksi on nuo eläimet ja asuntolainaa, ei lähteminenkään ole niin helppoa.

Kai Skyttä Ken on tällä hetkellä noin neljäkiloinen, mutta sen paino voi nousta jopa seitsemään kiloon. Nyt seitsenkuinen kukko voi elää kahdeksanvuotiaaksi.

Ken, koirat ja kanat

Ken-kukolle seuraa Kuukanniemessä tekevät bernhardilaiskoira Paddy, myös terapiatöitä aikanaan tehnyt partacollie Dotty sekä grillikotaan tehtyä kanalaa emännöivät kolme kanaa. Noin neljä kiloa painava ja jättirotuihin kuuluva Ken on viime aikoina päässyt tekemään jo lähempää tuttavuutta parin kanan kanssa, vaikka aluksi Purtilon mukaan se polki jopa Paddyn naamaa omaa rooliaan opetellessaan.

Kun Purtilon tulkkitöiden alueena on koko Itä-Suomi, rakkaat eläimet joutuvat viettämään aikaa myös keskenään sekä hoitajien kanssa.

— Jos olen poissa, kanahoitaja käy katsomassa pari kertaa päivässä ja koirat ovat muualla. Hoitajia saa helposti ja naapurit auttavat aina. Tämä on hyvä kylä.

Ei vielä renkaan läpi

Terapiatoiminnassa Purtilo pitää etenkin sen vapaaehtoisuudesta ja ilon tuottamisesta ihmisille. Jatkossa myös Paddy saatetaan nähdä Kenin kaverina.

— Ken tykkää ratsastaa Paddylla, ja kunhan saamme valmisteilla olevan satulan valmiiksi, ne lähtevät töihin molemmat. Kukosta on tykätty paljon paikoissa, joissa olemme käyneet.

Vaikka kanojen ja kukkojen aivot ovatkin tutkitusti kovin yksinkertaiset, juuri se on omistajan mukaan siunaus. Koulutus tarttuu, ja Ken on Purtilon mukaan kaikkea muuta kuin tyhmä.

— Se on tosi fiksu kukko. Renkaan läpi en ole saanut sitä vielä hyppäämään, eikä tämäkään mitään pitsinnypläystä tietysti opi. Se osaa painella koskettimia nokallaan, vaikkei nyt aivan nuotista. Ihmisten pitäisi hankkia kanoja, sillä ne opettavat.

Arja Purtilo:

54-vuotias.

Kotoisin Savitaipaleelta, asuu yksin Lemin Kuukanniemessä. Kolme aikuista lasta.

Työskentelee kuulo- ja puhevammaisten tulkkina.

Harrastuksina metsäkävelyt koirien kanssa sekä opiskelu: ”Tiedonjanoni on harrastus”.

Motto: — 102-vuotiaaksi elänyt mammani sanoi, että ”kuole nuorena niin myöhään kuin mahdollista".

Muuta: Kenin elämää voi seurata Instagramissa tilillä ken_and_girls_arjapurtilo.

Arja Purtilolle kelpaa Petri Nygård

Mistä innostuit viimeksi?

— Kukosta. Välillä tuntuu, että sydän meinaa pakahtua, kun se on niin ihana.

Kehen haluaisit tutustua?

— Nyt tuli paha…Hectorista olen tykännyt, hän on aina ollut suosikkilaulajani. Ja toinen on Petri Nygård. Sanoitukset ovat rivoja, mutta jos sanoitusten takaa kuuntelee, on siellä ideaakin. Omistan kolme tai neljä cd-levyäkin.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

— Niitähän on montakin, mutta lähivinkkelistä jos miettii, yhdenvertaisuus ja esteettömyys. Edelleenkin tulee vastaan sellaisia tilanteita, että jos jollain on tulkki, opaskoira, pyörätuoli, valkoinen keppi tai muu, katsotaan vähän, ettei tuon tarvitse tulla tänne.

Mikä hävetti viimeksi?

— En yleensä välitä mitään mistään, mutta äkkipikaisuuteni. Kiihdyn nollasta sataan nopeammin kuin tuo toinen koirani, ja välillä voisi jättää jotain sanomattakin tai kirjoittamattakin.

Mitä mietit saunassa?

— Käyn aika harvoin saunassa, mutta kuluneen päivän asioita siellä yleensä mietitään selällään lauteilla.