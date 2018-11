Senaatti pani uusia rakennuksia nettihuutokauppaan Rakuunamäellä — vanha ruokala ja toimistorakennus ovat herättäneet jo kiinnostusta

Senaatti-kiinteistöt on pannut uusia kiinteistöjä myyntiin Rakuunamäen varuskunta-alueelta.

Marraskuussa myyntiin ovat tulleet Mannerheimintiellä sijaitsevat vanha ruokalarakennus ja sen vieressä oleva toimistorakennus.

Ruokalan hintapyyntö nettihuutokaupassa on 100 000 euroa. Toimistotiloista on marraskuussa jätetty yksi 51 000 euron tarjous. Lisäksi viimeksi myymättä jäänyt esikuntarakennus on uudelleen kaupan 250 000 eurolla.

Esikunnan huutokauppa päättyy 28.marraskuuta. Ruokalan ja toimistorakennuksen kauppa-aika kestää joulukuun lopulle. Molemmat uudet kohteet ovat jo herättäneet runsaasti kiinnostusta.

Huutokauppojen viime minuutit jännitysnäytelmiä

Yleensä Rakuunamäen nettihuutokaupat ovat vilkastuneet, kun huutokauppa lähestyy loppuaan.

Viimeksi kaupaksi menneiden kiinteistöjen tarjoukset nousivat rutkasti aivan kaupankäynnin viimeisillä minuuteilla.

Viimeksi lokakuussa Senaatti sai tarjouksia nettihuutokaupan kohteina vanhasta asuntolasta ja kasarmirakennuksesta. Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila uskoo, että Senaatin hallitus hyväksyy tarjoukset vuoden loppuun mennessä.

— Uskon, että kaupat syntyvät. Tammikuussa on tarkoitus allekirjoittaa sopimukset. Silloin selviävät uudet omistajat ja kiinteistöjen käyttötarkoitus, Taskila sanoo.

Rakuunamäeltä on tänä vuonna myyty vanha kasarmirakennus ja sotilaskoti.