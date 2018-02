Pääkirjoitus: Kasvu tarttui myös Imatraan

Suomen talouskasvu näkyy vihdoin koko Etelä-Karjalassa.

Tuore pk-yrityksille suunnattu barometri kertoo, että yrittäjien usko kasvuun seuraavan vuoden aikana on jo samaa taso kuin Suomessa keskimäärin. Erityisen ilahduttavaa on se, että kasvu näkyy jo laajemmin koko maakunnassa. Lappeenranta on monipuolisemman yritysrakenteensa vuoksi luontainen Etelä-Karjalan veturi, mutta nyt usko tulevaan on palautumassa myös Imatralla.

Imatralta on viime aikoina kuulunut ikäviä uutisia, mutta toivottavasti talouskasvu kääntää uutisvirran myönteisemmäksi. Esimerkiksi kaksoisraiteen rakennustöiden alkaminen voisi olla tällainen.

Etelä-Karjalan kasvutoiveet eivät tällä kertaa liity vain Venäjään. Toki kauppa ja muut palvelut kasvavat sitä mukaa, kun Venäjän talous vahvistuu, mutta ilmassa on muitakin elementtejä.

Yritykset palkkaavat nyt uutta henkilöstöä enemmän kuin vielä vuosi sitten. Myös uusia yrityksiä syntyy. Lappeenrantaan syntyi viime vuonna yli 350 uutta yritystä ja niiden mukana noin 200 uutta työpaikkaa. Pankkien lainatiskeillä on havaittu, että rahaa tarvitaan nyt myös yritysten investointeihin.

Oma lukunsa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamiseen luottavat yritykset. Ympäristöteknologian ympärille voisi lähivuosina syntyä 300 uutta työpaikkaa. Ympäristöteknologia on ilmastonmuutoksen vuoksi tulevaisuuden ala globaalisti. Niinpä osaaminen luo jatkossakin kasvua ja kestäviä työpaikkoja.