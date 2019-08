Nelipaikkainen Cessna 172 -mallinen lentokone nousi ilmaan Immolan lentokentältä viime keskiviikkona iltapäivällä puolen viiden jälkeen. Mihinkään huviajelulle se ei ollut lähdössä, vaan suorittamaan tehtävää. Tehtävää, jota kesällä suoritetaan tarpeen vaatiessa kerran tai kaksi päivässä. Tehtävä on palolento, jolla tarkkaillaan mahdollisia metsäpaloja yläilmoista käsin.

Imatran Ilmailukerho lentää palolentoja reitti yhdeksällä vuoroviikoin Lappeenrannan kanssa. Keskiviikkona paloindeksi oli viiden hujakoilla, ja näin ollen ylitti palolennon vaativan 4.3 rajan.

Tällä kertaa palolennolla lentäjänä on Jorma Virta, jolla on lentokokemusta yli 30 vuoden ajalta. Tähystäjän paikalla on Anssi Tuhkanen, ja takapenkillä palokuntaa edustaa Tainionkosken VPK:n Jukka Hyvärinen. Tuhkaselle tämä on hänen toinen kerta palolennon tähystäjänä, Hyvärinen on ollut mukana palolennoilla yli 15 vuotta ja noin 30 kertaa.

Ennen lentoa tähystäjä Tuhkanen ennakoi, että tämän illan lennolla voi olla melko kuoppainen meno tuulesta johtuen. Keli ei lentoon lähtiessä ollut mikään kaksinen.

Lennettiin silloin myrskypilven ali, ja siitä tuli jännä imu. Silloin jouduttiin lentämään sellaista 200 km/h vauhtia, kun pilvi meinasi imaista mukaan. — Jukka Hyvärinen

Maastoa tarkkaillaan 300 metrin korkeudelta

Kun Cessna 172 nousi Immolan lentokentältä ilmaan, se otti tasaisen 90 solmun, eli noin 166 km/h vauhdin. Tämä on normaali lentovauhti palolennoilla. Koneen huippunopeus on 120 solmua eli noin 222 kilometriä tunnissa. Kone lentää noin 300 metrin korkeudessa.

Takapenkillä istuva Tainionkosken VPK:n Jukka Hyvärinen kertoo, että edellisellä palolennolla heinäkuun ensimmäinen päivä olosuhteet lennolle olivat melkoisen hankalat. Tuolloin Etelä-Karjalan yli pyyhkäisi myrsky, joka toi mukanaan rankkasateita, kovan tuulen, ukkosen sekä rakeita.

— Lennettiin silloin myrskypilven ali, ja siitä tuli jännä imu. Silloin jouduttiin lentämään sellaista 200 km/h vauhtia, kun pilvi meinasi imaista mukaan, hän muistelee.

Palolento suuntasi Immolasta ensimmäisenä kohti Suur-Miehikkälän kääntöpistettä. Suur-Miehikkälässä näkyvyys alkoi olla jo lähtötilannetta parempi, noin 30 kilometriä. Kääntöpisteeltä näki nimittäin merelle saakka.

Etupenkillä tähystäjä tarkkailee maastoa silmä tarkkana palojen ja savuhavaintojen varalta. Mikäli tähystäjä tekee savuhavainnon, hän kertoo siitä tehtävänjohtajalle.

Santeri Tynkkynen Jorma Virta keskittyy vasemmalla lentämiseen, Anssi Tuhkanen puolestaan tarkkailee silmä kovana maastoa mahdollisien savuhavaintojen varalta.

Palotilanteen sattuessa kohdalle, lentokone paikantaa palokohdan, ja tekee siitä 112 -sovelluksella hälytyksen hätäkeskukseen. Palolento jää odottamaan paikalle saapuvaa pelastushenkilökuntaa.

— Meidän rooli on se, että jos on palotilanne, niin ruvetaan ohjeistamaan yksiköitä kohteeseen. Me johdetaan tilannetta silloin, jos tilanne on päällä, Jukka Hyvärinen kertoo palokunnan osuudesta palolennoilla.

Suur-Miehikkälästä lento suuntasi kohti Anjalankoskea, josta matka jatkui Vuolenkosken kautta Voikoskelle. Parhaimmillaan Vuolenkosken kohdalla keli oli todella kirkas, ja näkyvyys oli jopa noin 50 kilometriä.

Santeri Tynkkynen Tuhansien järvien maa on kaunis ilmasta käsin. Tässä vaiheessa sää oli kirkas ja näkyvyys erinomainen. Tällä kelillä savuhavaintoja on helpompi tehdä.

Keli ja näkyvyys muuttuu heikoksi

Voikosken kääntöpisteen jälkeen kone otti suunnaksi Parikkalan. Matkalla kohti Parikkalaa lentokeli muuttui hiljalleen huonommaksi, ja sumusta johtuen näkyvyys muuttui heikoksi. Tähystäminen pitkälle oli mahdotonta, vain koneen lähimaastoon näki selkeästi. Lentäjä Virta päätti tässä vaiheessa, että kone palaa takaisin Immolaan.

— Ennen tämänkaltaisella heikolla kelillä olisi saanut hulluna pyöritellä karttaa koneessa, ja katsella maastoa, että missä nyt oikein ollaan. Nyt on hyvä, kun on kunnon laitteet ja kartat, Virta iloitsee.

Imatran Ilmailukerho investoi palolentokoneeseensa reilusti viime kevättalvella. Edelliset laitteet alkoivat olemaan jo niin vanhoja, että koko mittaritaulupaneeli uusittiin ja digitaalimittarit asennettiin. Lentokoneen uudet laitteet maksoivat 38 000 euroa, ja asennuksineen päivineen investointisumma oli yhteensä noin 45 000 euroa.

— Yhden tietynlaisen mittarin kun saisi vielä lisää, niin voitaisiin lentää myös yölentoja. Autopilottiakaan ei vielä hommattu, ei ollut enää oikein varaa laittaa kerralla enempää. Autopilotti maksaisi 8 000 euroa. Mikään mitä lentokoneessa on, ei ole halpaa, Virta sanoo.

Vaikka keli loppumatkasta muuttui huonommaksi, niin lentokone vatkasi ilmassa lopulta todella vähän. Kyyti oli pääasiassa erittäin tasaista, eikä pahempia kuoppia matkalle sattunut. Tällä kertaa lennolla ei tehty savuhavaintoja ollenkaan.

— Niin me vähän arvelimme, että täällä ei nyt mitään ole, kun on sen verran satanut ja ollut kosteaa. Mutta kun indeksit näyttävät viittä, niin silloin lennetään. Indeksiin vaikuttavat muun muassa puuskittainen tuuli, Hyvärinen kertoo.

Santeri Tynkkynen Jos aikaisemmin oli aurinkoista ja kirkasta, niin nyt keli on huomattavasti sumuisempi ja hämärämpi.

Ensimmäinen palolento jäi mieleen lentäjän kikkailuiden vuoksi

Palolennoilla päätehtävänä on tarkkailla paloja, mutta noin kolmisen tuntia kestävän lennon aikana on aikaa myös vaihtaa kuulumisia keskenään. Huumorikin lennoilla lentää jutuissa mukana.

Tainionkosken VPK:n Jukka Hyvärinen kertoo, että reilun 15 vuoden ajalle palolennoille on sattunut mukaan myös hauskoja ja erikoisia tapahtumia.

— Joskus ollaan nähty isäntä hyppimässä nuotion päällä sitä, kun hän on huomannut, että palolento tulee, hän muistelee.

Hyvärinen muistaa myös erittäin hyvin oman ensimmäisen palolentonsa. Kone nousi ilmaan Immolasta, ja lensi Imatralla Sotkulammen ylitse. Siinä vaiheessa koneen lentäjä rupesi vaaputtamaan konetta ja siipiä edestakaisin. Hyvärinen oli tuolloin nuorena poikana ensimmäistä kertaa takapenkillä kyydissä, ja hän kysyi lentäjältä, että onko meillä jotain ongelmia.

— Lentäjä sanoi, että ei ole. Tyttö on tuolla puutarhassa, niin minä vilkutan hänelle. Siinä vaiheessa sanoin lentäjälle että hieno homma, kun nyt jälkikäteen kerrot, Hyvärinen naurahtaa.

Santeri Tynkkynen Hyvärisellä on käytössä maastokarttasovellus, jolla hän seuraa matkan kulkua. Sovellukseen voi laittaa muistiin esimerkiksi kääntöpisteet ja edellisten palojen paikat.

Valmistautuminen vie aikaa

Palolennolle lähteminen ei tapahdu ihan hetkessä, vaan sitä joudutaan valmistelemaan jonkin aikaa. Ensimmäisenä tarkistetaan keskipäivän tienoilla indeksi, että lähdetäänkö lentämään. Sen jälkeen tarkistetaan sää, että pystytäänkö lentämään. Päivällä mukaan täytyy varmistaa myös palokunnan edustaja sekä tähystäjä.

— Sen jälkeen pitää tehdä lentosuunnitelma, sekä tarkistaa ja tankata kone. Ennen lähtöä pitää vielä tehdä hätäkeskukseen ilmoitus, että palolento lähtee. He tekevät siitä tehtävän, ja lähettävät sen tehtävänjohtajalle sekä tähystäjälle, lentäjä Jorma Virta kertoo.

Ennen ilmaan nousua lentosuunnitelma vielä vahvistetaan. Lennolta lähetetään tilannetietoa hätäkeskukseen, ja hätäkeskus seuraa koko ajan, että missä lento kulkee.

Nykyisin palolennot lennetään pääasiassa iltapäivällä tai alkuillasta, joka on helpottanut hommaa huomattavasti.

— Enää ei tarvitse lähteä kesken työpäivän pois ja olla loppupäivää palkattomalla vapaalla, Virta toteaa.