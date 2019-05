Lemin kunnanjohtajan ero ja elokuussa avautuva kuntosali vaativat lisärahaa talousarvioon

Lemin kunta tekee joitakin muutoksia talousarvioon kunnanjohtajan eroon liittyvien kustannusten sekä uuden kuntosalin avaamisen takia.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa lisälistalla maanantaina ja esittää muutosten hyväksymistä valtuustolle.

Kunnanjohtaja Jussi Stoorin erokorvauksen takia ei talousarviota tarvitse muuttaa, koska erokorvaukseen käytetään kunnanjohtajalle varattua palkkamäärärahaa.

Erokorvaus vastaa kunnanjohtajan kahdeksan kuukauden palkkaa. Korvausta on maksettu huhtikuun toisesta päivästä alkaen.

Sen sijaan vt. kunnanjohtajalle Johanna Mäkelälle maksettava 1 134 euron korotus kuukausipalkkaan sekä tekniselle johtajalle maksettava 492 euron korotus vaativat määrärahamuutoksen.

Korotukset ovat voimassa enintään siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja on ottanut viran vastaan. Talousarviomuutos on laskettu vuoden loppuun asti. Vt kunnanjohtajan lisämääräraha on 12 250 euroa ja teknisen johtajan 5 310 euroa.

Kunnanhallituksen päätös hankkia sisäinen tarkastus matkakuluineen tietää 10 000 euron lisäystä talousarvioon.

Kuntosali tulee Teollisuustie 1:een

Kuntosalin Lemin kunta aikoo perustaa Teollisuustie 1:een. Kunta vuokraa 200 neliön tilat Lpr Invest Oy:ltä 1 200 euron kuukausivuokralla (ilman alv).

Kuntosali on tarkoitus saada kuntalaisten käyttöön elokuun alusta.

Kuntosalia varten varataan 20 000 euroa, josta 10 000 euroa menee valmisteluihin ja 10 000 uusien laitteiden hankkimiseen.

Talousarviosta poistuu 20 000 euron varaus asiahallintajärjestelmän hankkimiseen. Järjestelmän käyttöönotto siirtyy ensi vuodelle. Sen sijaan tänä vuonna hankitaan toimisto-ohjelmia ja niihin liittyvää koulutusta 5 000 eurolla.