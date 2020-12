Mansikkalan vanha silta avataan autoille joulukuussa, mutta seuraava sulku odottaa imatralaisautoilijoita jo keväällä

Mansikkalan vanha silta avataan uudelleen autoliikenteelle viimeistään 17. joulukuuta Imatralla. Silta on ollut autoilta suljettuna uuden ratasillan rakentamisen ajan.

Jossain vaiheessa uuden ratasillan rakentamisen aikana oli sellaisiakin suunnitelmia, että vanha silta jäisi vain kevyen liikenteen käyttöön, mutta Imatran kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoman mukaa autoliikenne palaa sillalle joulukuun aikana.

Painetta Mansikkalan vanhan sillan avaamiseen on kertynyt myös Tainionkosken voimalaitoksen patoremontin vuoksi. Tornansillalla liikenne on ruuhkautunut ja toisinaan poikki.

Seuraavan kerran Mansikkalan vanhalla sillalla joudutaan pistämään autoliikenne seis ensi kevään ja kesän aikana.

– Silta joudutaan uudelleen sulkemaan ajoneuvoliikenteeltä, kun tehdään siltatarkastus keväällä 2021 ja kun nykyiset raiteet laitteistoineen ensi kesänä puretaan. Sillan käyttöä ajoneuvoliikenteelle mietitään ensi keväänä, kun siltatarkastus valmistuu, Ala-Vannesluoma kertoo.

Vanhan sillan kevyen liikenteen väylistä uuden ratasillan puoleinen joudutaan pitämään suljettuna, koska sieltä ei ole kaksoisraiteen työmaan johdosta yhteyttä kevyen liikenteen väylälle Vuoksen itäpuolella.

Jarmo Hämäläinen Toistaiseksi vanha ajokielto Ritikanrannan suunnasta aseman pihalle pysyy voimassa. Ajoneuvoliikenne on sallittu busseille, takseille ja hälytysajoneuvoille.

Sillan käyttöä ajoneuvoliikenteelle mietitään ensi keväänä, kun siltatarkastus valmistuu. — Päivi Ala-Vannesluoma

Paikallisliikenteen bussipysäkit siirrettiin Imatralla aseman piha-alueelta väliaikaisesti Tainionkoskentien varteen. Kaupungininsinöörin mukaan siirto on pysyvä.

– Tainionkoskentielle tehdään bussipysäkille syvennys myös toiselle puolelle tietä kaksoisraiteen urakoiden ollessa siinä vaiheessa, että alueelle mahtuu työskentelemään. Kuljettajilta saadun palautteen mukaan nykyiset pysäkit ovat myös toimivammat kuin vanhat.

Ennen siltaremonttia Mansikkalan vanhalta sillalta tavallinen ajoneuvoliikenne pääsi kääntymään vain Ritikanrannan suuntaan. Suoraan aseman pihalle liikenne oli sallittu vain busseille, takseille ja hälytysajoneuvoille.

Uudet korkeammat bussit eivät edes mahdu vanhan sillan ali, mutta tavallista ajoneuvoliikennettä ei vielä toistaiseksi lasketa suoraan sillalta aseman pihalle ja sitä kautta Tainionkoskentielle.

– Ajojärjestelyjä alueella tarkastellaan kun Keskusaseman piha-alueen suunnittelu etenee aseman kehittämisen rinnalla. Tällä hetkellä muutoksia ei ole tarkoitus tehdä, Päivi Ala-Vannesluoma sanoo.

Mansikkalan vanha silta eli virallisesti Mansikkakosken ratasilta on tällä hetkellä valtion silta. Imatran kaupunki on käynyt neuvotteluja Väyläviraston kanssa sillan tulevaisuudesta. Todennäköistä on, että silta siirtyy Imatran kaupungin omistukseen, kun kaksoisraiteen rakentaminen valmistuu Mansikkalassa.