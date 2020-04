Lappeenrantalainen UniqAir myi 23 järeää ilmanpuhdistinta Saksaan – "Merkittävä päänavaus Euroopan terveyssektorille"

Lappeenrantalainen ilmanpuhdistimia valmistava UniqAir Oy kertoo tehneensä ison kaupan Saksassa.

– Nimeltä mainitsematon saksalainen terveysalan yritys osti 23 puhdistinta. Nämä ovat ammattilaitteita isompiin toimitiloihin. Kaupan arvo on meille merkittävä, se nostaa kuukausiliikevaihtoa 15-20 prosentilla, kertoo toimitusjohtaja Panu Riikonen.

Riikosen mukaan kauppa on silti vasta päänavaus Euroopan terveyssektorille.

– Tämä poikii muita kauppoja. Monessa paikassa on testit menossa ja monesti se johtaa tilaukseen, kun asiakas on tyytyväinen testeihin.

Riikosen mukaan Saksan markkinoiden suuntaan on tosin tehty määrätietoista työtä vuosikausia ja kiinnostus yhtiön teknologiaa kohtaan on suuri.

Kysynnän kasvuun on jo valmistauduttu lisäämällä tuotantokapasiteettia.

– On hankittu komponentteja varastoon jo talvella ja toimittajilta on edelleen tavaraa myös tulossa. Meillä on pääasiassa eurooppalaiset toimittajat.

Riikosen mukaan ovi ei auennut pelkästään koronapandemian takia, mutta vaikutusta sillä saattoi olla.

– Korona saattoi tätä kauppaa nopeuttaa. Auttaahan laite nappaamaan ilmasta myös koronavirukset.

UniqAirin ilmanpuhdistin perustuu suomalaiseen innovaatioon. Se on suunniteltu Suomessa ja laitteet valmistetaan Lappeenrannassa.

Yritys on perustettu 2014. Sillä on 22 työntekijää ja liikevaihto on noin 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omistavat kotimaisiin kasvuyrityksiin sijoittava Sontek Oy, Pauligin suvun sijoitusyhtiö Oy The English Tearoom Ab sekä toimiva johto.