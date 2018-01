Ruokolahden lomakylän pitkäaikainen remontti alkaa valmistua — Vuokramökeissä ovat viihtyneet turistit Venäjältä ja Euroopasta Ruokolahden Freelandiassa korjataan vielä yhtä mökkiä. Matikkalan vuokramökkejä ovat asuttaneet venäläis- ja eurooppalaisturistit. Jasmin Ojalainen Pietarilaiset Inna Semenova, Arina Semenov ja Igor Semenov lomailevat Freelandiassa toistamiseen. Ensimmäistä kertaa Ruokolahden lomakylä kävi tutuksi viime kesänä.

Ruokolahdella laskettelukeskus Freeskin viereisessä lomakylä Freelandiassa nakutellaan vielä. Alueen yleisilmettä on kohennettu vuodesta 2015, kun Freeskitä pyörittävä Toiviaisen monialayritys viimeisteli kaupan venäläisomistuksessa olleen kiinteistöyhtiö Saimaan Lomaharjun osakekannasta.

Lomakylän mökeistä Toiviaisen omistuksessa on viisi, joista neljä on peruskorjattu vuokrakäyttöön. Viimeinen saneerausponnistus on työn alla, mistä kielii työmaan rakennuskontti.

— Vanhat majat ovat edelleen toiminnassa ja käytössä. Yksi mökki purettiin ja uusi on tuloillaan tilalle, Veli-Pekka Toiviainen kertoo lomakylän tilanteesta.

Toiviainen näkee alueen matkailupotentiaalin positiivisena mahdollisuutena. Kävijöitä on ollut kohtuullisesti muun muassa Venäjältä ja keski-Euroopasta.

— Sen takia ollaan nyt sijoitettu ja panostettu, kesä- ja talvikautena on ollut ihan mukava käyttöaste. Kyllähän se näkyy, että matkailu ei ole laskeva trendi ja ihmisiä tulee mitä ihmeellisimmistä paikoista. Rauhallisuus ja luonto ovat yllättävän kiinnostavia.

Jasmin Ojalainen Lomakylän toistaiseksi viimeinen remontin kohde on vielä rakennustarpeiden ympäröimä.

Venäläisomistuksessa Saimaan Lomaharju myi alueen tontteja venäläisille yksityishenkilöille, joista muutamassa on aktiivista käyttöä. Tähän asti Toiviaiset ovat ostaneet mökkejä sitä mukaan, kun niitä on tullut markkinoille. Tällä hetkellä rakennusoikeutta on jäljellä ja tulevaisuudessa laajennusta tehdään resurssien mukaan.

— Kunhan saadaan tuo mökki valmiiksi, katsotaan lisää. Se vaatii vähän ponnisteluja, työtä ja ekonomiaa. En usko, että lähitulevaisuudessa, mutta mennään pelimerkkien mukaan.

Keskiviikkona Freelandiassa oli elon merkkejä. Kahden mökin pihalla seisovien autojen rekisterikilvet osoittivat, että matkaa oli tehty kauempaa. Yhteen Toiviaisen omistamista Matikkalan lomamökeistä olivat vuodenvaihteen jälkeen huristelleet Igor Semenov ja Inna Semenova tyttärensä Arina Semenovin kanssa. Viikon Ruokolahdella viettänyt pietarilaisperhe sanoo viihtyneensä talvilomallaan hyvin.

— Tykkäämme alueesta. Olemme toista kertaa, puoli vuotta sitten olimme täällä toisessa mökissä, Igor Semenov kertoo.