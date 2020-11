Henkilöauto kierähti katolleen Lappeenrannassa, kuljettaja vietiin sairaalaan tarkistuttamaan mahdollisia vammojaan

Henkilöauto kierähti katolleen Lappeenrannan Skinnarilankadulla tiistaina aamulla.

Auton kuljettaja vietiin sairaalaan tarkistuttamaan mahdollisia vammojaan, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Timo Uosukainen kertoo.

Autossa ei ollut muita kuin kuljettaja.

Syytä henkilöauton katolleen päätymiseen ei tiedetä, Uosukainen sanoo.

On mahdollista, että tien liukkaus on vaikuttanut. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen kuuraisista teistä Etelä- ja Keski-Suomessa.

Ilmoitus tieliikenneonnettomuudesta tuli kello 9.32.