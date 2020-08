Koko Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana.

Etelä-Karjalassa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Asia selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tautitilastoista.

Eksoten tilaston mukaan positiivinen koronanäyte on otettu viime perjantaina 14. elokuuta. Tilastoon se on tullut näkyviin kuitenkin vasta tänään keskiviikkona.

Keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastossa Lappeenrantaan oli merkitty yksi tautitapaus lisää. Tänä vuonna Etelä-Karjalassa on todettu yhteensä 26 tartuntatapausta, joista Lappeenrantaan on kirjattu 20.

Eksoten tekemien koronatestien määrä on kasvanut merkittävästi viime päivinä. Eilen tiistaina Eksote testasi 363 henkilöä, mikä on päiväkohtainen ennätys tänä vuonna. Koko vuoden aikana näytteitä on otettu Eksoten mukaan 7 526 kappaletta.

Ulkomailta saapuvissa viivettä

Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo THL. Yhteensä tartuntoja on koko maassa todettu nyt 7 805.

THL on ilmoittanut, että ulkomailta saapuneiden henkilöiden tartunnat kirjautuvat rekisteriin viiveellä. Päivittäisissä tartuntaluvuissa voi siis olla mukana aiemmin Suomeen saapuneita henkilöitä.

THL kertoo mahdolliset koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien määrän myöhemmin tänään keskiviikkona.