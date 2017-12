Kaksi Mansikkalan maamerkkiä tarvitsevat miljoonaremontteja: Imatran kaupungintalolla ja kulttuuritalolla paljon korjausvelkaa Urheilutalon peruskorjaus ei toteudu lähivuosina, arvioi Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi. Anu Pakarinen Imatran kaupungintalo täyttää pian 50 vuotta. Pysäköintikannen peruskorjaus on ollut suunnitelmissa jo pitkään. Enää investointia ei lykätä, Lassi Nurmi vakuuttaa.

Imatran kaupungintalo ja kulttuuritalo Virta alkavat olla siinä iässä, että erilaiset remonttitarpeet lisääntyvät lähivuosina, varoittaa Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi.

Korjausvelkaakin on kertynyt, koska kaikkia tarvittavia remontteja ei ole tehty ajallaan. Nurmi lupaa, että tähän tulee muutos.

— Rakennuksista aletaan pitää huolta. Investoidaan se, mitä pitääkin. Molemmille rakennuksille on laadittu pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, Nurmi kertoo.

Tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa

Työ on jo aloitettu, sillä tänä vuonna kulttuuritalo Virtaan ja kaupungintaloon on investoitu yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Summa jakautui puoliksi kiinteistöjen kesken.

Ensi vuonna rahaa kuluu suunnilleen yhtä paljon, mutta painopiste siirtyy kaupungintalolle.

— Kustannukset täsmentyvät, kun suunnitelmat valmistuvat, Nurmi kertoo.

Kaupungintalo pian 50-vuotias

Eniten peruskorjaustarpeita on vuonna 1970 valmistuneessa Imatran kaupungintalossa.

Ensi vuonna isoin urakka on pysäköintikannen peruskorjaus, joka on ollut suunnitelmissa jo vuosikaudet, mutta aina siirtynyt.

Myös kaupungintalon sisätilojen uudistaminen jatkuu ensi vuonna.

Kaupunki on tiivistänyt omia toimintojaan ja tehnyt tilaa uusille tulokkaille, kuten Saimaan talous ja tieto Saita Oy:lle sekä Imatran YH-rakennuttajalle, jolle remontoidaan parhaillaan tiloja katutasoon.

Lähivuosien suunnitelmissa on myös muun muassa lämmönvaihtimen uusinta.

Kulttuuritalolla uusitaan kattoa

Remontit ovat menossa myös naapurissa, vuonna 1986 valmistuneen kulttuuritalo Virran puolella.

Katon vesieriste uusitaan kolmessa eri vaiheessa. Kattoremontti on välttämätön, sillä katto on vuotanut useaan otteeseen. Tänä vuonna valmistui jo toinen osio. Urakka jatkuu jälleen ensi vuonna.

Kulttuuritalo Virran puolella uusitaan vesikattoa. Myös julkisivun puuosia tullaan kunnostamaan.

Kuulokojeen käyttäjille iloisia uutisia

Isoja ja vaativia muutostöitä on tehty myös kulttuuritalon sisätiloissa, vaikka remontit eivät välttämättä ole näkyneet suuren yleisön silmiin.

Karelia-salin palvelutaso paranee, kun saliin asennettu induktiosilmukka saadaan käyttöön loppuvuoden aikana, Nurmi kehaisee.

Induktiosilmukka on kuulokojeen käyttäjälle suunniteltu apuväline, jonka avulla ääni siirretään langattomasti vahvistettuna suoraan kuulokojeelle, ilman taustahälyä.

Muutenkin kulttuuritalon sisätiloja on muokattu ja modernisoitu vastaamaan uusia tarpeita, jotka muun muassa syntyivät musiikki-opiston ja työväenopiston yhdistyttyä Virta-opistoksi. Molemmat toimivat nyt saman katon alla.

Entisiä yhden hengen työhuoneita tai varastoja on muutettu useamman hengen työ- tai kokoushuoneeksi, mikä on vaatinut ilmanvaihdon, tietoliikenneyhteyksien ja sähköjen uusimista. Tai kuten Lassi Nurmi sanoo: Paljon ajatusta ja työtä.

Uutta kokoontumistilaa

Työn alla on myös uusien kokoontumistilojen rakentaminen kansalaisjärjestöille ja yhdistyksille. Kokoontumistiloista on pulaa, koska kerhokeskus Koskis Imatrankoskella suljettiin sisäilmaongelmien takia.

Uudet kokoontumistilat tulevat kulttuuritalo Virran katutasoon, pääkirjaston aulan tuntumaan, ja valmistuvat helmikuussa 2018.

— Menossa kulttuuritalo Virran kokonaisvaltainen tilojen uudistus. Kyse on mittavasta urakasta, Lassi Nurmi summaa.

Urheilutalon ja uimahallin aikataulu on avoinna

Isoja peruskorjaustarpeita olisi myös kivenheiton päässä Mansikkalan urheilutalolla ja uimahallissa.

Urheilutalo valmistui 1982, uimahalli 1966.

Aikataulua peruskorjaukselle ei vielä ole, Lassi Nurmi kertoo.

— Ensin pitää selvittää, mikä on järkevintä.

Joko tilat peruskorjataan, tai korvataan uudisrakennuksella.

Aikaisintaan urakka voi käynnistyä syksyllä 2020, kun korvaavia liikuntatiloja sisältävä Mansikkalan uusi koulukeskus valmistuu, Nurmi arvioi.