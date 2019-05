Hovinpellon uusi päiväkoti käyttöön syksyllä Lappeenrannassa

Hovinpellon uusi päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä Lappeenrannassa.

Päiväkodin valmiit sisätilat on luovutettu tällä viikolla. Ulkoalueen luovutus on reilun viikon kuluttua.

Uusi päiväkoti korvaa aiemman, joka kävi tiloiltaan liian pieneksi.

Toisekseen laskettiin, että on edullisempaa rakentaa kokonaan uusi päiväkoti kuin ryhtyä peruskorjaamaan vuonna 1981 valmistunutta rakennusta.

Uuden päiväkodin tieltä purettiin vanha liikerakennus. Myös vanha päiväkoti katoaa ja sen tilalle on kaavailtu rivitaloasutusta.

Hovinpeltoon on valmistunut tilat kuudelle päiväkotiryhmälle, joissa on yhteensä noin 150 lasta. Työntekijöitä on kolmisenkymmentä.