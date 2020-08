Thaimaalaiset marjanpoimijat jättävät tänä kesänä väliin Etelä-Karjalan. Luumäellä tukikohtaansa pitäneen Kiantama Oy:n poimijat saapuvat Suomeen kuluvalla viikolla, mutta suuntaavat saman tien pohjoiseen.

– Kausi on tässä vaiheessa jo niin pitkällä, että poiminta keskitetään Kainuuseen ja sieltä ylöspäin, Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta toteaa.

Miten kävi marjatalkoille?

Suomalaisia on koetettu innostaa marjatalkoisiin kotimaisen teollisuusmarjan saatavuuden varmistamiseksi. Ämpärit ja poimurit on myyty marketeista loppuun, mutta marjayritysten kokemukset ovat olleet vaihtelevia.

Lappeenrannan Selkäharjussa toimivan Kaskein Marjan toimitusjohtaja Pekka Koivisto kertoo talkoiden onnistuneen erinomaisesti. Paikallisilta myyjiltä on ostettu mustikkaa enemmän kuin kertaakaan 20 vuoteen.

– Vaikka kausi jää vajaaksi, lopputulos on ihan siedettävä. Meillä on nyt myös thaimaalaisia poimijoita pohjoisessa, ja selviämme seuraavaan satokauteen.

Suomussalmelaisen Kiantaman kokemukset suomalaispoimijoista eivät ole yhtä myönteisiä. Vaikka yksi jos toinenkin poimii muutaman ämpärillisen mustikkaa myyntiin, saalis jää pisaroiksi meressä.

– Isossa mittakaavassa marjaa liikkuu edelleen liian vähän, Vasunta arvioi.

Vaikka kausi jää vajaaksi, lopputulos on ihan siedettävä. — Pekka Koivisto

Kun raaka-ainetta ei saada riittävästi, kotimainen marja joudutaan mahdollisesti korvaamaan tuontitavaralla. Ruotsalaista, venäläistä, balttilaista ja ukrainalaista mustikkaa liikkuu maailmalla huomattavan paljon suomalaista enemmän.

Kai Skyttä Mustikan satokausi ei lopu vielä moneen viikkoon.

Mustikkakausi jatkuu yhä

Iso osa mustikkasadosta on edelleen metsässä, ja marja on yhä hyvälaatuista. Pekka Koivisto muistuttaa, että mustikkakausi on vasta puolivälissä ja poiminta-aikaa on jäljellä vielä useita viikkoja.

Marjojen ostopisteet jatkavat toimintaansa. Mustikan jälkeen etelässä siirrytään puolukanpoimintaan.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) erikoistutkija Rainer Peltola kertoo, että puolukasta odotetaan valtakunnallisella tasolla hyvää satoa. Paikallista vaihtelua voi kuitenkin esiintyä.

– Havaintojen mukaan Imatran yläpuolella puolukkaa on keskinkertaisesti, mutta Mäntyharjusta itään vallitsee heikohko tilanne, Peltola kertoo.

Vaikka ilmastonmuutos on aikaistanut keväitä ja kasvien kukintaa, puolukan kypsymisessä ei ole tapahtunut selvää muutosta. Vuosittaiset kypsymishavainnot menevät edelleen normaalin vuosittaishajonnan piiriin.

Punaisia puolukoita voi löytää jo elokuun loppupuolella, mutta yleensä marjat kypsyvät täyteen poimintakuntoon vasta reilusti syyskuun puolella.