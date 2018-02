Liikenneviraston kanta kaksoisraiteen raidemelusta ei muutu — Lisäsuojaukset tehtäisiin Liikenneviraston ja kaupungin yhteistyönä Hannu Ojala Sienimäen alueella keskustelua on käyty 300 metrin osuudesta, johon ei ole tulossa melunsuojausta.

Imatra ja Liikennevirasto ovat pääsemässä yhteisymmärrykseen Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen meluntorjunnasta.

Liikennevirastossa valmistelussa olevaan päätökseen ratasuunnitelmasta ei ole tulossa muutoksia. Lisäykset suojauksissa on tarkoitus tehdä erillisillä ratkaisuilla, jotka toteutettaisiin viraston ja kaupungin yhteisenä työnä.

Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien viranhaltijat kävivät tarkentavia keskusteluja suunnitelmasta maanantaina Imatralla Liikenneviraston edustajien kanssa.



Kaksoisraiteen meluntorjunnan perusajatus säilyyy Liikenneviraston suunnittelupäätöksessä muuttumattomana.

— On yhteinen näkemys, että melutilanne ei tule heikkenemään, ja nykytila pystytään turvaamaan, kertoo Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs.

Myös viraston tarjous kaupungeille on muuttumaton. Siinä kaupunkien maksuosuus suunnitelman mukaisesta meluntorjunnasta on 25 prosenttia, mikä Imatran osalta tarkoittaa noin 180 000 euroa.



Suunnitelmaan kuulumattomien alueiden osalta, joita Imatralla on Tuulikallion ja Sienimäen alueella, keskusteluissa haettiin erillisiä ratkaisumalleja.

Topiantti Äikäs pitää yhtenä vaihtoehtona ylijäämämaiden läjittämistä meluvalliksi. Läjittäminen edellyttää kuitenkin suunnittelua, että se sopii yhteen radan profiilin kanssa. Meluvallin pitää olla myös voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Liikennevirasto odottaa kaavojen valmistumista

Ratahankkeen projektipäällikkö Maija Salonen sanoo Liikenneviraston odottavan tällä hetkellä Imatralta ja Lappeenrannalta kaavapäätöksiä, että kaksoisraiteen tarvitsemilla alueilla on voimassa oleva asemakaava.

Imatran kaupungin osalta asemakaavamuutos voi edetä kaupunginvaltuuston käsittelyyn aikaisintaan toukokuussa.



Ratasuunnitelmapäätöksestä voi tehdä hallintovalituksen. Maija Salosen muistuttaa, että valituksen voi tehdä myös myöhemmin suunnitelmasta tehtävän ratatoimituksen yhteydessä.

Ratatoimituksesta vastaava viranomainen ei ole enää Liikennevirasto vaan ELY-keskus.

— Ratatoimituksen yhteydessä valitus voi saada jopa paremman huomion kuin valitus suunnitelmasta, Salonen sanoo.



Liikenneviraston kaksoisraidesuunnitelmassa Imatran kaupungin alueelle melunsuojausta esitetään 930 metrille. Melunsuojauksen arvioitu hinta on noin 1 000 euroa metriltä.

Aiemmin Imatralla kaupungin alueelle on arvioitu tarvittavan melunsuojausta yli kolmelle kilometrille.

Liikenneviraston suunnitelmissa suojaus puuttuu 1 400 metrin matkalta Tuulikalliosta ja Tinttikalliolta. Sienimäellä suojaus on 300 metriä lyhyempi kuin tehdyissä melumallinnuksissa.

Topiantti Äikäs pitää tärkeänä, että kaikkia kuntalaisia kohdellaan tasavertaisesti.

— Itse kannan huolta siitä, että kuntalaisten ympäristöterveydelliset seikat huomioidaan ratasuunnitelmassa ja käytännön rakentamisen aikana, Äikäs toteaa.