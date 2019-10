Maahanmuuttovirasto harkitsee koko henkilöstön lomautuksia — Yt-neuvottelut koskevat myös Joutsenon toimipisteen henkilöstöä

Maahanmuuttovirasto aloittaa yt-neuvottelut henkilöstönsä lomautuksista.

Virasto harkitsee henkilöstönsä lomauttamista kahden viikon ajaksi marras—joulukuussa. Neuvottelujen aikana tarkentuu lomautusten kesto ja se, kuinka suurta osaa henkilöstöä lomautukset koskevat. Neuvotteluesityksessä ei ole irtisanomisia tai osa-aikaistuksia.

Neuvotteluiden piirissä on koko viraston henkilökunta eli 1 025 työntekijää. Maahanmuuttovirastolla on toimipaikkoja on Helsingissä, Raisiossa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Oulussa, Pudasjärvellä, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa ja Rovaniemellä sekä Kuhmossa. Lisäksi Maarianhaminassa on määräajoin avoinna oleva toimipiste.

Maahanmuuttoviraston tiedotteen mukaan yt-neuvotteluiden syynä on taloustilanne.

Valtiovarainministeriö on esittänyt lisätalousarviossa virastolle loppuvuodelle 2,5 miljoonaa. Arvioitu määrärahavaje on noin 2 miljoonaa euroa.