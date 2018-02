Imatran poliisiasemalla on muuttoviikko — Kuudeksi vuodeksi venähtänyt väistöaika päättyy 35 viranhaltijalta Lupapalvelut jäävät ennalleen. Uuden katutason toimipisteen remontointi entisen lounaskahvilan tiloihin on osoittautunut liian kalliiksi. Nyt tiloja mittaillaan infopisteen yhteyteen. Hannu Ojala Imatran poliisiaseman lupapalvelut muuttaaa 4. kerroksesta katutasoon. Poliisi luopuu kokonaan tiloistaan virastotalon ylimmässä kerroksessa.

Unohtumatonta yöpymiskokemusta Imatran putkatiloissa kaipaavilla alkaa olla kiire.

Poliisivankila on muuttopuuhissa.

— Toiminta siirtyy Lappeenrannan poliisivankilaan viimeistään ensi maanantaina, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Markko Nyyssönen.

Vankilan tyhjentyessä lähtevät myös sen kymmenen vartijaa Lappeenrantaan, kun toiminta Imatran väistötiloissa hiljenee kuuden vuoden jälkeen.

Väliaikaisuus on ollut niin pitkä, että kaikki vartijat eivät suinkaan ole palaajia, osa heistä on palkattu väliajalla, ja heille muutto työpisteen vaihtuminen on muutto uuteen.

Maaliskuun alussa on muuttumassa myös suuri osa ulkomaalaistutkintaa tehneistä poliiseista ja huumetutkinta kokonaisuudessaan.

Muuttoa Lappeenrannan peruskorjatulle poliisiasemalle tehdään tämän viikon aikana pienieleisesti.

— Uudet tilat on valmiiksi kalustettu. Riittää, kun ottaa mukaan omat mapit ja tietokoneen, Nyyssönen sanoo.

Hannu Ojala Muuton merkit näkyvät Imatran poliisiaseman infopisteessä.

Viimeisenä Imatran poliisiaseman on jättämässä tekninen tutkinta. Se siirtyy uusiin tiloihin kuukauden kuluessa, koska sillä on enemmän siirrettävää kalustoa, ja toimintavalmius on pidettävä yllä myös muuton aikana.

Järjestelyjen jälkeen virastotalolta Imatralta on siirtynyt Lappeenrantaan 35 henkilöä.

Virkakunnan väheneminen ei näy kentällä

Päivittäisessä toiminnassa virkakunnan väheneminen ei Nyyssösen mukaan näy kovinkaan paljon.

— Imatralle ovat edelleen jäämässä ilmoitusten vastaanotto ja lupapalvelut. Imatralla on yksi tutkijaryhmä ja kenttätukikohta. Osa poliisilaitoksen kenttämiehistä tulee työvuoroon Imatralle ja päättää vuoronsa siellä.

Myös osa ulkomaalaistutkinnasta pysyy Imatralla vastaanottokeskuksen tuntumassa.

Hannu Ojala Entisen lounaskahvilan tila on tällä hetkellä väliaikaisena varastona.

Lupalveluille tilat infotiskin yhteydestä

Tällä hetkellä virastotalon neljännessä kerroksessa toimiva lupapalvelupiste siirtyy katutasoon.

Vielä muutamia kuukausia sitten esillä ollut ajatus entisen lounaskahvilan tilojen muuttamisesta lupapalvelujen toimitiloiksi ei toteudu.

— Poliisihallituksella ei ollut rahaa niin kalliisiin muutostöihin, Marko Nyyssönen kertoo syyn.

Uuden suunnitelman mukaan lupapalveluille tehdään tilaa infopisteen yhteyteen.

Lupapalveluihin tarvitaan tilat kolmelle työntekijälle. Nykyinen henkilöstömäärä lupapalveluissa ei vähene.

Poliisi toivoo saavansa remonttirahat muutostöille tämän vuoden aikana.