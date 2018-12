Sairaanhoitajien erikoisosaamista ei tunnisteta eikä arvosteta. Näin kertoivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sairaanhoitajat Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyssä.

Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Nina Hahtelan mukaan tämä voi liittyä siihen, että esimerkiksi keskussairaalassa on yhdistetty monia erikoisaloja samalle osastolle.

— Se kuormittaa, jos on tunne, ettei tiedä tarpeeksi ja pitää hoitaa potilasryhmiä, joihin ei ole erikoisosaamista, Hahtela sanoi keskiviikkona Lappeenrannan Upseerikerholla.

Liitto esitteli tilaisuudessa valtakunnallisen sairaanhoitajakyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia oli sitä mieltä, ettei sairaanhoitajan työtä arvosteta työpaikassa.

67 prosenttia oli sitä mieltä, ettei henkilöstöä ole riittävästi ja 72 prosenttia sanoi, että palkkaus murentaa työn mielekkyyttä.

Kyselyyn vastasi 2 952 sairaanhoitajaa eri puolilta Suomea.

Hahtela on erityisen huolissaan siitä, että alle 35-vuotiaat vastaajat pitivät työssä jaksamistaan huonona tai kokivat olevansa ajoittain kuormittuneita useammin kuin heitä vanhemmat vastaajat. Riskinä on, että he vaihtavat alaa.

— Uuvuttaa, kun ei pysty tekemään työtä niin hyvin kuin haluaisi, Hahtela kiteytti.

Minna Mänttäri Suomen sairaanhoitajaliiton keskustelutilaisuuteen Lappeenrannan Upseerikerholla osallistui noin viitisenkymmentä ihmistä.

Valtakunnallisen sairaanhoitajakyselyn tuloksia kannattaa verrata Eksoten omiin työhyvinvointikyselyihin, Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) sanoi.

Hän totesi, että on tärkeätä tietää, jos valtakunnallisen kyselyn tulokset vahvistavat tai eroavat Eksoten saamista tuloksista.

— Mistään ei tule mitään, jos henkilöstö ei ole motivoitunutta, ammattitaitoista ja voi hyvin.

Sairaanhoitajat kertoivat olevansa huolissaan siitä, että jatkuva kiire ja liian suuri potilasmäärä aiheuttavat läheltä piti -tilanteita.

Palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo totesi, että toimia tilanteen parantamiseksi on alettu tehdä ja esimerkiksi vuorovahvuuksia on saatu nostettua.