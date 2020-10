Lappeenrannassa varmistui kaksi uutta koronatartuntaa, Eksoten kokonaisluku nyt 61

Etelä-Karjalassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan varmistunut keskiviikkona kolme uutta koronavirustartuntaa.

Varmistettuja koronatartuntoja on todettu Etelä-Karjalassa nyt yhteensä 61. Niistä 32 tapausta on todettu 21.9. jälkeen.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka kertoo, että uusista tartunnoista on hänen tietämänsä mukaan kaksi Lappeenrannassa. Yhden tartunnan kodalla tiedot olivat vielä aamupäivällä puutteelliset.

Tuoreista tartunnoista toinen on saatu perhepiirissä ja henkilö on valmiiksi karanteenissa. Toinen tartunnoista on peräisin ulkomailta ja liittyy Venäjän-matkustamiseen. Hänen kohdallaan altistumisia on muutama lähinnä perhepiirissä.

– Molemmat potilaat ovat nuoria aikuisia, hyväkuntoisia ja kotihoidossa, Raasakka toteaa.

Eksoten mukaan Etelä-Karjalan keskussairaalassa ei ole koronapotilaita sairaalahoidossa.

Juttua täydennetty 14.10. kello 11.15 Raasakan lausunnolla.

Juttu täydentyy myöhemmin THL:n tiedoilla.