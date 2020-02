Luken arvion mukaan villisikakanta on pienentynyt vuodessa lähes 30 prosenttia. Luonnonvarakeskus aikoo pannoittaa villisikoja, jotta villisikojen liikkeistä ja tekemisistä saataisiin lisää tietoa.

Oransseja maissinjyviä on maassa siellä täällä. Maissia ja vihertävänkeltaista kauraa on pieninä kasoina myös vanerisen aitauksen keskellä. Pientä jääkiekkokaukaloa muistuttavan aitauksen alakulmassa on aukko.