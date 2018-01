Juhana Tikasta Kaakon Viestinnän toimitusjohtaja Etelä-Saimaata julkaisevan yhtiön entinen toimitusjohtaja Jarmo Koskinen jatkaa yhtiön palveluksessa. Mari Koukkula Juhana Tikka aloitti Kaakon Viestinnän toimitusjohtajana tänään 2. tammikuuta.

Länsi-Savo-konserniin kuuluvan Kaakon Viestintä Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi 2. tammikuuta alkaen liiketoimintajohtaja Juhana Tikan.

Toimitusjohtajana tähän saakka toiminut Jarmo Koskinen jatkaa johtajana vastuualueinaan jakelu, paino ja kiinteistökehitys. Hän kuuluu myös jatkossa Kaakon Viestinnän johtoryhmään.

Uutta ansaintaa haetaan etenkin lukijoille tehtävistä digisisällöistä, eli suomeksi sanottuna maksullisten sisältöjen määrää kasvaa.

Kaakon Viestintä on Kaakkois-Suomessa toimiva mediayhtiö, joka julkaisee viittä maakuntalehteä — Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Länsi-Savo — sekä lukuisia muita lehtiä.

Kauppatieteen maisteri Juhana Tikka, 35, on toiminut aiemmin yhtiön kuluttaja- ja yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana sekä digitaalisen liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana.

Kaakon Viestinnän hallituksen puheenjohtaja Ilkka Tikka korostaa, ettei nimitykseen sisälly suurta dramatiikkaa: uusi toimitusjohtaja tuntee talon hyvin, ja edellinen toimitusjohtaja jatkaa yhtiön palveluksessa.

Ilkka Tikka pitää vaihdoksen ajankohtaa luontevana. Käynnistysvaihe 2014 tapahtuneen fuusion jälkeen on takana. Yhtiössä on tehty isoja muutoksia, ja marraskuussa alkaneet yt-neuvottelut on viety suunnitellusti päätökseen. Nyt katse suunnataan entistä enemmän tulevaisuuteen ja uuden kehittämiseen.

— Uutta ansaintaa haetaan etenkin lukijoille tehtävistä digisisällöistä, eli suomeksi sanottuna maksullisten sisältöjen määrää kasvaa. Samaan aikaan meidän tulee muistaa nykyisiäkin asiakkaitamme, joille paperilehti on tärkeä osa päivän rutiinia. Myös yritysasiakkaillemme tarjottavia markkinoinnin palveluita pitää laajentaa ja kehittää, toimitusjohtaja Juhana Tikka sanoo.

Kaakon Viestintä syntyi 2014, kun Länsi-Savo-konsernin ja Sanoma Lehtimedia Oy:n maakuntalehdet fuusioitiin. Länsi-Savo Oy omistaa Kaakon Viestinnästä 75,5 ja Sanoma Media Finland 24,5 prosenttia.

Länsi-Savo Oy:n enemmistöomistaja on mikkeliläinen Tikkojen suku.