Etelä-Karjalan koronatartuntojen määrä nousi viikonloppuna viidellä – Kolme tartuntaa liittyy aikaisempiin tapauksiin, yhden lähde ei ole varma

Yksi positiivisista näytteistä on lokakuun alusta.

Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on Etelä-Karjalassa noussut nyt 74:ään. Tapauksista 45 on todettu 21. syykuuta jälkeen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toteaa maanantaina julkaistussa tilannekuvassa.

Perjantain jälkeen tartuntojen määrä on kasvanut viidellä. Yksi positiivinen näyte on lokakuun alusta. Sen puuttuminen listasta on havaittu nyt.

Nyt ilmi tulleista koronatapauksista kolme liittyy aikaisempiin koronatapauksiin, Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka sanoo.

– Muut liittyvät aikaisempiin ketjuihin ja he ovat jo olleet karanteenissakin. Yksi on sellainen, jolla on todennäköinen tartunnan lähde, mutta se ei ole täysin varma. Kontakti, johon se voisi liittyä, ei ole tältä alueelta.

Sairaalahoidossa on koronaviruspotilas tai -potilaita. Kun potilaita on viisi tai vähemmän, lukumäärää ei kerrota.

Koronavirusepidemia on edelleen perustasolla maakunnassa. Eksote kuitenkin toteaa tiedotteessaan, että kasvomaskien käyttö on vähäistä.

Raasakka toivoo, että ihmiset käyttäisivät kasvomaskia tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole helppoa ja joissa on paljon ihmisiä.

– Maski on helppo käyttää. Toivoisi, että tilanteeseen suhtauduttaisiin vakavasti. Vaikka tilanne on nyt meillä hyvä, ei vaadi kuin yksi laaja altistuminen, ja olemme ikävässä kierteessä.

Koko maassa 122 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on 72 vahvistettua koronavirustapausta. THL:n mukaan tapauksista 51 on todettu Lappeenrannassa ja 10 Imatralla.

Koko maassa raportoitiin maanantaina 122 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 14 970.