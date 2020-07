Kaakkois-Suomeen myönnetty enemmän karhunkaatolupia kuin viime vuonna

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomen alueelle poikkeuslupia yhteensä 32 karhun metsästämiseen. Määrä on korkeampi kuin viime vuonna, jolloin Kaakkois-Suomessa kaadettiin 24 karhua.

Riistakeskuksen tiedotteen mukaan Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden-Imatran, Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan poikkeuslupa-alueilla saa tänä syksynä kaataa 28 karhua.

Luumäen, Lemin-Taipalsaaren, Miehikkälän, Savitaipaleen-Suomenniemen, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden alueilla saa kaataa neljä karhua.

Riistakeskuksen mukaan Etelä-Suomeen on myönnetty kaatolupia alueille, joissa karhuja on paljon. Tiedotteessa kerrotaan, että metsästyksen tarkoituksena on säädellä karhukannan kokoa ja lisätä karhujen ihmisarkuutta. Kaakkois-Suomen alueella karhukannan kasvua halutaan hillitä tai pysäyttää kokonaan.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Kaakkois-Suomessa on tällä hetkellä hieman alle 300 karhua, joista 55 on pentuja.

Koko Suomessa on tälle metsästyskaudelle annettu lupa enintään 384 karhun kaatamiseen. Karhun metsästysaika on elokuun 20. päivästä lokakuun loppuun.