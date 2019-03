”Pyydän nöyrimmästi anteeksi”, joutui valtuutettu Marja-Liisa Vesterinen (sd.) toteamaan ikävän lipsahduksensa seurauksena Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa maanantai-iltana.

Täysinoppinut mediapelin taitaja, Eksoten hallituksen puheenjohtaja Vesterinen tiesi, ettei muuta ulospääsyä kömmähdyksestä ole. Toinen vaihtoehto olisi mahdollisuus päätyä julkiselle roviolle.

Auta armias, jos Vesterinen olisi eduskuntavaaliehdokas. Mikä riemu ”hanttihommista” olisi vastustajien riveissä revennytkään.

Vesterisen suusta hypännyt sammakko ei ollut niitä pahimpia, mutta nykyään riittää pienempikin moka vääristelyn sytykkeeksi.

Puheenvuorossaan vanhusten hoivapalvelujen yksityistämisen riskeistä Vesterinen haki vähän aikaa sanaa, joka kuvaisi niin sanottuja tukitöitä: siivousta, pyykkäämistä, ruuanlaittoa. ”No näitä hanttihommia”, tokaisi Vesterinen ja olisi varmaan samantien halunnut puraista kielensä poikki.

Vesterisen puheenvuoron jälkeen puoluetoveri Eeva Arvela oikaisi välittömästi Vesterisen sanavalintaa, jonka arvioi lipsahdukseksi. On arvostettava näitäkin työntekijöitä, muistutti Arvela.

Juha Härkönen (kok.) halusi pyytää sanavalintaa anteeksi koko valtuuston puolesta. Vesterinen sanoi anteeksipyyntönsä yhteydessä hakeneensa sanaa tukitoimija.

Toimittajan raadollisuuskin tuli koettua omakohtaisesti. ”Hanttihommia, toteaa Vesterinen hoivan tukitöistä” -otsikko voisi olla verkossa klikkimenestys.

Kävin asiasta pienen jaakobinpainin. Otsikkoa ei tietenkään tullut sen takia, että se olisi vääristellyt totuutta.

Julkisuus on armotonta. Etenkin some ja verkkouutisointi on kärjistänyt sen raadollisia ja totuutta venytteleviä piirteitä ennestään.

