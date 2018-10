Lappeenrannan laulukilpailun ennakkokilpailu vastasi lähes täysipainoista konserttia. Tätä mieltä olivat kokeneet laulukilpailun seuraajat Maijaleena Rouhiainen, Ritva Helekorpi-Lehtonen ja Pirkko Pursiainen, kun he olivat seuranneet lauantaina alkukilpailun ensimmäisen puoliskon.

— Alkukilpailu on ollut elämys. Suomen lauluopetus on korkeatasoista ja musiikkiopistojen verkosto kansainvälisesti ainutlaatuinen. Nämä näkyvät alkukarsintaan osallistuneiden laulajien osaamisessa, musiikinopettajana ja kuoronjohtajana toiminut Rouhiainen sanoo.

Ensin soitto ja sitten laulu

Laulajien perusosaamista lisää Rouhiaisen mukaan se, että moni on soittanut jotain instrumenttia ennen kuin on aloittanut laulamisen.

— Ennen laulajat olivat pelkästään laulajia, eivätkä kaikki osanneet lukea nuottejakaan, mutta nykyisin kaikki osaavat soittaa ja hallitsevat myös nuotit. Moni on aloittanut soittamisen ja vasta sen jälkeen innostunut laulamisesta.

Kritisoitavaa Rouhiainen löytää tekstin ääntämisestä. Sen pitäisi olla perusasia, että laulun sanoista saa selvän ja sanojen alkukonsonantit kuuluvat.

— Neuvo on, että konsonantit pitää liioitella, jotta ne kuuluvat.

Minna Mänttäri Pianisti Tuula Hällström veti kymmenen minuutin harjoituksen hänen säestettävinään olevien laulajien kanssa.

Karita Mattilan ja Soile Isokosken voitot päällimmäisenä mielessä

Maijaleena Rouhiainen on seurannut jokaisen Lappeenrannassa järjestetyn laulukilpailun, Helekorpi-Lehtonen on ollut paikalla kymmenisen kertaa ja Pursiainenkin useita kertoja.

Rouhiaiselle laulukilpailun historian huippuhetki oli, kun hän kuuli vuoden 1987 naisten sarjan voittajan Soile Isokosken äänen ensimmäistä kertaa.

— Kun Soile Isokoski avasi suunsa, ääni oli taivaallinen.

Helekorpi-Lehtonen muistaa kaikkien aikojen huippuhetkenä Karita Mattilan osallistumisen ja voiton vuonna 1981.

— Karita Mattila oli hyvä jo silloin, mutta hän on vuosien varrella petrannut entisestään.

Pursiaisen kiinnostus Lappeenrannan laulukilpailua kohtaan heräsi Karita Mattilan voitosta. Hän ei silloin vielä seurannut kilpailua paikan päällä, mutta innostuminen johti ajastaan siihen, että hänestä tuli laulukilpailun vakiokävijä.

Pursiaisen ja Helekorpi-Lehtosen mukaan on kiinnostavaa seurata sitä, miten oma maku menee yksiin tuomariston kanssa ja miten oma suosikki pärjää. Rouhiaisen ei ole tarvinnut vuosien aikana suuremmin ihmetellä tuomariston valintoja.

Minna Mänttäri Ennakkokilpailun ensimmäinen puolisko lauantaina oli kuunteluelämys Pirkko Pursiaiselle, Ritva Helekorpi-Lehtoselle ja Maijaleena Rouhiaiselle.

Laulukilpailun yleisölle on luvassa onnen päivät

Pianisti Tuula Hällström on ties kuinka monetta kertaa laulukilpailussa säestäjänä. Hän on yksi neljästä laulukilpailun pianistista.

— On ihanaa olla taas Lappeenrannassa. Meitä on ollut täällä sama porukka useita kertoja. Olen kokenut, mikä on kollegion merkitys. Se on taustalla koko ajan väreilevä tuki.

Tämänkertainen kilpailu vaikuttaa pianistin havaintojen perusteella lupaavalta.

— Kuulijoilla on nyt onnea. Täällä on huikea määrä hyviä laulajia.

Lyhyessä harjoituksessa voi syntyä täysipainoisia hetkiä

Ennakkokilpailun kuluessa Hällström teki kymmenen minuutin harjoituksen hänen säestettävinään olevien laulajien kanssa.

Kymmenen minuutin harjoitus kuulostaa lyhyeltä, mutta siinäkin ajassa voi hänen mukaansa syntyä hienoja, täysipainoisia hetkiä solistin ja pianistin kesken.

Lappeenrannan laulukilpailu muodostaa Hällströmin mukaan mielekkään kokonaisuuden laulajalle. Hän pääsee laulamaan kilpailun aikana lähes kokonaisen konsertin verran.

Ennakkokilpailu jatkuu sunnuntaina kello 11 lähtien musiikkiopiston Helkiö-salissa Koulukatu 36:ssa.

Ennakkokilpailusta valitaan enintään 30 laulajaa varsinaiseen kilpailuun. Tulokset julkistetaan sunnuntai-iltana. Varsinainen laulukilpailu alkaa uudenvuodenpäivänä ja päättyy loppiaisena.