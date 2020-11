Lappeenrannan Sairaalamäen palaneesta kiinteistöstä tarjottiin huutokaupassa 84 000 euroa

Lappeenrannan Sairaalamäen tulipalossa vaurioituneelle talousrakennukselle on löytynyt ostaja. Tiistaina päättyneessä verkkohuutokaupassa tehty korkein tarjous oli 84 000 euroa, mikä riittää nykyiselle omistajalle.

– Aiomme viedä kauppaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti, Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila toteaa.

Kiinnostus vuonna 1890 rakennettua asuin- ja talousrakennusta kohtaan jäi melko laimeaksi. Huutokauppaan osallistui kuusi kiinnostunutta, jotka tekivät yhteensä 47 tarjousta. Viimeisenä kauppapäivänä kiinteistön hinta nousi 33 000 euroa.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee ostotarjoukset joulukuun kokouksessaan. Kauppakirjat voidaan kirjoittaa sen jälkeen, joten kiinteistö siirtyy uudelle omistajalle viimeistään ensi tammikuussa.

Tiilirakenteinen kaksikerroksinen rakennus on suojeltu. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on toiminut hammaslääkäri ja kerroksen suurinta huonetta on käytetty viimeksi juhlasalina. Toinen kerros oli ennen tulipaloa Steinerpäiväkodin käytössä.

Huutokauppa Sairaalamäellä sijaitsevasta vanhasta varuskuntasairaalasta päättyi maanantaina. Sairaalarakennuksesta tarjottiin 322 000 euroa.