Joutseno-lehti: Seurakunta huutokauppaa Paavo Tynellin valaisimen Joutsenon kirkosta — Valaissut kirkkoa yli 50 vuotta

Muotoilija Paavo Tynellin valaisin Joutsenon kirkosta myydään huutokaupalla. Joutseno-lehti kertoo, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä huutokauppaa yhden Tynellin valaisimista syyskuussa.

Se on valaissut kirkkoa vuodesta 1965. Valaisin on ollut urkuparvella ja se on 30-sakarainen. Uusien urkujen takia valaisimelle ei ole paikkaa kirkossa.

Joutseno-lehti kertoo, että myynnin hoitaa tamperelainen huutokauppatalo Annmaris.

Sama yritys myi kolme Tynellin Lumihiutale-kattovalaisinta noin 1,1 miljoonan euron hintaa viime vuonna. Ne kuuluivat Imatralla sijaitsevan Stora Enson klubitalo Honkapirtin sisustukseen.

Kirkon valaisimen pohjahinta on 40 000 euroa.

Tynellin valaisimet ovat jo jonkin aikaa olleet keräilijöiden kuumalla listalla ja niiden hinnat huutokaupoissa nousujohteisia.