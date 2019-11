Rekkakuskit tylyttivät puunkuljetusreittien kuntoa – Näin ELY-keskus vastaa väitteisiin

Etelä-Saimaa uutisoi perjantaina Etelä-Karjalaan johtavien puunkuljetusreittien huonosta kunnosta. Ammattikuljettajat arvioivat esimerkiksi valtatie 13:n, seututie 438:n, kantatie 62:n olevan osittain vaarallisessa kunnossa. Pyysimme liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaa Jyrki Karhulaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kommentoimaan jutussa esitettyjä väitteitä teiden kunnosta.

Missä kunnossa mielestäsi kyseiset tiet ovat raskaan kaluston kannalta?

— Kaikki, mitä lueteltiin on suoraan sanoen ihan totta. Parannettavaa on vaikka kuinka paljon. Paljon on kuitenkin tehty ja tehdään jatkossakin, tilanne ei ole toivoton. Joka vuosi tulee uusia huonokuntoisia, joita sitten poimitaan.

Huolettaako alemman tieverkoston kunto sinua?

— Kyllä, ehdottomasti huolettaa. Mutta nyt ei huolestuta niin paljon kuin aiemmin. Tämä vuosi on ollut tienpidossa rahoitukseltaan hyvin niukka. Näen aika valoisana vuoden 2020 ja tämän hallituskauden eteenpäin, jos vain hallitus pystyy pitämään kiinni siitä, mitä nyt on luvattu.

Mitä teitä ensi kesän päällystysohjelmassa on?

— En halua kommentoida niitä vielä, ne julkistetaan melko pian. Siellä on vaihtoehtoisia kohteita, joita tarkastellaan vielä. En halua luoda odotuksia, joita ei pystytäkään lunastamaan.

Kai Skyttä Rekka täyttää lähes koko kaistan Mikkelintiellä Savitaipaleen ja Lappeenrannan välisellä osuudella.

Puukuormia liikkuu suhteellisen pienillä teillä. Ovatko tiet auttamatta liian pieniä raskaalle kalustolle?

— En sanoisi niinkään. Kyllä ne siellä pystyvät liikkumaan. Tiet ovat ajettavassa kunnossa, mutta parantamisen varaa aina on. Kuljettajat joutuvat välillä tekemään reittivalintoja.

Aiheuttaako se ongelmia, että osa näistä teistä kulkee osin Kaakkois-Suomen ja osin Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella?

— Minulla on vastuullani vain meidän alue, enkä halua ottaa muihin kantaa. Pidämme yhteyttä naapureihin. Olemme tietoisia, mitä naapurin puolella tehdään. Katsomme, pitäisikö meidänkin tehdä, että olisi tämä yhtenäisyys. Aina siihen ei päästä.

Voisiko tilannetta helpottaa teiden talvihoitoluokkaa nostamalla?

— Hoitoluokat määräytyvät pitkälti liikennemäärien mukaan. Mitä alempaan luokkaan tie kuuluu, sitä pidemmät toimenpideajat ovat, ja lunta saattaa olla pidempään alemmalla tieverkolla. Jos yhteiskunta olisi valmis panostamaan talvihoitoon lisää rahoitusta, voitaisiin kalustoa lisätä. Toisaalta, mitä vähäisempi liikenne on, sitä huonommin suola toimii. Jos liikennettä on reilusti alle 1 000 autoa vuorokaudessa, ei suolaa kannata missään tapauksessa sinne laittaa.

— Teiden talvihoitoon käytettiin vuonna 2018 sellainen 100 miljoonaa euroa koko maassa. Tälle vuodelle satsattiin lisää 20 miljoonaa. Sillä rahalla nostettiin talvihoitoluokkia. Myös ensi vuonna tulee pikkuisen lisää ja päästään vähän parantamaan, ja se kohdistuu juuri sinne alemmalle verkolle.