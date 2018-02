Taipalsaarelainen Heikkisen perhe sai Samu-pojan Thaimaasta kuusi vuotta sitten: "Sieltä sanottiin, että teille olisi nyt poika" — Adoptiot ovat vähentyneet Suomessa ja maailmalla Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö pitää taloudellista epävarmuutta yhtenä syynä siihen, että kiinnostus adoptiota kohtaan on laskenut. Kai Skyttä Sisarukset Samu ja Viivi Heikkinen nahistelevat melko paljon, mutta ovat kovin kiintyneet toisiinsa, äiti Heli Kuitto-Heikkinen kertoo. Kuvassa myös isä Jari Heikkinen. Vanhemmat olivat 41- ja 40-vuotiaat, kun he hakivat Samun Thaimaasta.

Heli Kuitto-Heikkisen puhelin soi marraskuisena aamuna 2011.

— Olin työpaikalla, kun Helsingin kaupungin adoptiopalvelusta soitettiin. Ajattelin, että adoptioluvan jatkoluvasta puuttui jokin liite. Mutta sieltä sanottiin, että teille olisi nyt poika.



Työpäivä meni sumussa. Kuitto-Heikkinen pyysi adoptiopalvelun työntekijää soittamaan miehelleen Jari Heikkiselle, koska ei itse itkultaan pystynyt.

Taipalsaarelaiset Heikkiset olivat odottaneet puhelua viisi ja puoli vuotta.

Yksi syy vähenemiseen löytyy Kiinasta

Kiinnostus adoptoida lapsi ulkomailta on vähentynyt Suomessa. Väheneminen on maailmanlaajuinen ilmiö, kertoo Interpedian tiedottaja Marja Utela.



Yksi syy adoptioiden vähenemiseen löytyy Kiinasta. Sieltä ulkomaille lähetettyjen lasten määrä on Utelan mukaan selvästi vähentynyt vuosituhannen alusta.

— Kiinan elintaso on noussut 10—15 vuoden aikana ja lastensuojelun taso parantunut. Maan sisäiset adoptiot ovat lisääntyneet. Kehitys Kiinassa on tuonut ison muutoksen adoptiokentälle.



Kiinnostusta ulkomaisia adoptioita kohtaan on Utelan mukaan heikentänyt myös hedelmöityshoitojen kehittyminen sekä virheellinen luulo siitä, että odotusajat ovat pidentyneet. Adoptoitavien lasten oletetaan myös vaativan entistä enemmän erityistarpeita.

— Vuosien mittaan adoptioista on syntynyt liian negatiivinen käsitys. Kansainvälinen adoptio on edelleen varteenotettava mahdollisuus perustaa perhe. Odotusajat ovat monessa maassa ihan kohtuulliset.

Ensimmäisen puhelinsoiton ja sen, kun saimme Samun syliimme, välissä meni viisi ja puoli vuotta. — Heli Kuitto-Heikkinen

"Tuli voimakas helpotus"

Taipalsaarelaiset Heikkiset lähtivät Viivi-tyttärensä kanssa Thaimaahan hakemaan Samua tammikuussa 2012.



Poika oli syntynyt Phra Nakhon Si Ayutthayassa vuonna 2009 ja ollut Bangkokin lastenkodissa.

— Kun näimme pojan ensimmäisen kerran, tuli voimakas helpotus. Toisaalta tuntui samanlaiselta kuin se, kun synnytin tytön, Kuitto-Heikkinen kertoo.

Heikkiset eivät olisi voineet saada toista biologista lasta terveydellisten ongelmien vuoksi.

Adoptioprosessi alkoi vuonna 2006, kun he ottivat yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään ja aloittivat adoptioneuvonnan.

— Ensimmäisen puhelinsoiton ja sen, kun saimme Samun syliimme, välissä meni viisi ja puoli vuotta. Sinä aikana käytiin kaikki tunteet läpi.







Kai Skyttä Samu Heikkinen, 8, on iloinen ja sosiaalinen poika, kertovat hänen vanhempansa.

Mahdollisuudet vähenevät, jos perheen taloudellinen tilanne on heikko

Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Irene Pärssinen-Hentula Pelastakaa lapset -järjestöstä pitää myös taloudellista epävarmuutta syynä siihen, että kiinnostus adoptiota kohtaan on vähentynyt.



Jos perheen taloudellinen tilanne on heikko, mahdollisuudet osallistua adoptioprosessiin vähenevät.



Heikkistenkin piti pohtia raha-asioita.

— Perheen vuosituloja ja omaisuutta kysytään. Pitää olla säännölliset tulot ja vakituinen työpaikka.



Adoption kokonaiskustannuksia Heikkiset eivät ole laskeneet.

— Enkä halua edes ajatella, Kuitto-Heikkinen sanoo.







Adoptiotuki tarkistukseen

Perheet joutuvat kustantamaan adoption suurelta osin itse. Maksettavaa jää reilusti Kelan myöntämän adoptiotuen jälkeenkin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä Suomen adoptiolautakunnan aloite adoptiotuen tason tarkistamisesta. Muissa pohjoismaissa vastaava päivitys on jo tehty.