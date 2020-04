Arkistosta: Suu- ja sorkkatautia Lappeen Hanhikempin kylässä

Suu- ja sorkkatautitapaus todettiin yllättäen eilen Lappeella Hanhikempin kylässä. Maanviljelijä Toivo Hirven karja on sairastunut tähän vaaralliseen tautiin ja määrätty teurastettavaksi. Oireet todettiin sekä lehmissä että sioissa. Talon karja, lypsylehmää ja 3 vasikkaa, 3 lammasta, 4 kantavaa emakkoa ja 2 lihotussikaa joudutaan teurastamaan. Talo on ankarasti eristetty ja poliisien vartioima, Piirieläinlääkäri V.J. Pullinen oli eilen kahteen otteeseen tutkimassa talon karjaa ja antamassa eristysmääräyksiä. Eilen illalla saapui paikkakunnalle maatalousministeriön eläinlääkintäosaston toimesta tri T. Ora johtamaan taudin vastustamistyötä. Paikallisten eläinlääkärien avuksi on saapunut 7 eläinlääkäriä, jotka jo tänään aloittavat rokotukset lähiympäristön karjoissa. Maitoa ei lähipäivinä koota meijeriin Hanhikempistä ja sen lähikylistä, jotka kuuluvat saman maitoauton kierrokseen.