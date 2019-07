Museon perusperiaatteen on tarkoitus pysyä entisellä mallilla. Joitain muutoksia museoon on kuitenkin luvassa.

Senaatti-kiinteistöt aloittaa Immolan kasarmialueen kiinteistöjen mittavan kehittämishankkeen Imatralla. Hankkeen myötä Immolassa toimivalle rajamuseolle peruskorjataan uudet tilat, ja näin ollen museo säilyy Immolassa myös jatkossakin.

Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtaja everstiluutnantti Hannu Kärhä kertoo, että esikunta velvoitti heitä selvittämään eri vaihtoehtoja museon suhteen.

— Selvitettiin myös muita kustannustehokkaita ratkaisuja, ja tutkittiin kaikki eri vaihtoehdot. Tietysti tämä on paras vaihtoehto, että rajamuseo säilyy Immolassa, hän veistelee.

Museon nykyiset näyttelytilat ovat 200 neliömetriä ja sitä täydentää kahden hehtaarin ulkoalue. Perusnäyttely koostuu noin 2 000:sta esineestä, asiakirjasta ja valokuvasta.

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan rajamuseon tilat olisi tulossa vanhan funkkisrakennuksen alakertaan, mikä peruskorjataan. Neliömääriä hän ei osaa vielä arvioida, mutta hän luottaa, että tiloista tulee hyvät.

— Varsin hyvät tilat museolle on tulossa. Alustavia suunnitelmia on jo tehty, että miten museo sijoitetaan, sekä näyttelyn uudistamisesta niihin tiloihin.

Uuden tekniikan hyödyntämistä tutkitaan

Uudistuksia museoon on siis luvassa. Kärhän mukaan perusperiaate pysyy jatkossakin samana, ja museo olisi tarkoitus pitää yleisölle avoimena ja maksuttomana.

— Me pyritään, että esittelyt olisivat suullisesti oppaan avulla. Me tutkitaan myös mahdollisuuksia uuden tekniikan hyödyntämiseen, esimerkiksi videoiden käyttöä.

Hänen mukaansa uuden museon ja uuden näyttelyn suunnitteleminen on museoihmisten vastuulla. Joitain muutoksia on tulossa.

Kärhä korostaa, että tällä hetkellä kysymys on vasta suunnitelmissa, ja että rahoituskuvio on vielä avoimena. Hänen mukaansa museo säilyy vanhassa paikassa ja on avoinna entiseen tapaan niin pitkään, että uudet tilat saadaan käyttöön.

Hän arvioi, että museo voisi avautua uusiin tiloihin vuoden 2022 aikana.

— Ratkaisut tehdään myöhemmin kun suunnittelut etenee, hän sanoo.