Neitsytniemen kartanoon etsitään uutta vuokralaista Imatralla — Raskas kesä laittoi emännän vaikean valinnan eteen

Vuoksen rannassa kohoaa arkkitehti Karl August Wreden suunnittelema uusrenessanssityylinen sinivalkoinen kartano. Rakennuksessa tapahtuvaa liiketoimintaa on viimeiset kahdeksan vuotta pyörittänyt Kirsi Keskitalo.

Viimeisen puoli vuotta Keskitalo on ollut hyvin kiireinen nainen. Hän on yrittäjä myös Savitaipaleella sijaitsevassa Olkkolan hovissa. Kuolimojärven rannalla on kartano, jossa on tilaa majoittaa suurempiakin ryhmiä ja lukuisia kehittämismahdollisuuksia. Kahden kartanon pyörittäminen on kuitenkin vaatinut uhrauksia ja valtavaa työpanosta.

— Tämä on oikeesti ollut aika rankka kesä, kun on ollut kahdessa paikassa, Keskitalo huokaa.

Töitä on paiskittu kellon ympäri, 10—15 tuntisia päiviä. Yhtään vapaapäivää Keskitalo ei ole ehtinyt pitää toukokuun alun jälkeen. Lopulta oli pakko tehdä päätös siitä, kumpaan paikkaan keskittyy kunnolla. Voiton vei uusi yritys ja sen mahdollisuudet Olkkolassa.

— Mie oon viime viikolla sanonut vuokrasopimuksen irti. Ei tässä enää ihan tyttösiä olla ja vaikka olisikin, niin elämässä pitää olla muutakin kuin työ. Mutta haikea olo tietysti, Keskitalo kuvailee.

kai skyttä Neitsytniemen kartano on suunniteltu vuonna 1890 ja se edustaa uusrenessanssityyliä.

Kartano opetti ja toi uutta

Neitsytniemen kartano on vuosien saatossa ollut Keskitalolle työpaikka ja myös mahdollisuus kokeilla ja kehittää uutta. Kulttuurin ystävänä Keskitalo on perustanut kartanolle oman harrastelijateatterin, jonka kokoonpanoille hän on kirjoittanut ja ohjannut näytelmiä. Teatterityö on tuonut Keskitalon elämään paljon mielekästä sisältöä.

— Olen ennenkin harrastanut teatteria, mutta en ole kirjoittanut näytelmiä tai ohjannut. Se oli uutta ja mukavaa.

Kartanossa on pyörinyt tilausravintola, mutta sen lisäksi siellä on järjestetty yritysten koulutustoimintaa, konsertteja ja kansainvälisiä iltoja.

Myös Olkkolaan Keskitalo haaveilee perustavansa Kartanon teatterin, kunhan mukaan vain löytyy innokkaita harrastajia. Suunnitteilla on myös erilaisia tapahtumia ja teemoja, koulutuspäiviä, mindfulnessia ja hiljaisuuden retriittejä.

Neitsytniemen kartanosta luopuminen tuo Keskitalolle kipeästi kaivattua lisäaikaa itselle.

— Miulla on haaveita. Uuden näytelmän aion kirjoittaa. Jossain vaiheessa on tarkoitus kirjoittaa myös kirja. Mutta pidetään sen aihe vielä salaisuutena. Sitten ihan aikaa läheisille. Miulla on kaksivuotias lapsenlapsi ja haluaisin viettää hänen kanssa lisää aikaa, enkä olla aina töissä.

Haussa idearikas yrittäjä

kai skyttä Tänäkin kesänä Neitsytniemen kartanossa on juhlittu lakkiaisia, rippijuhlia ja häitä. Isotkin juhlat ovat mahdollisia. Sisällä on 145 ja terassilla 110 anniskelupaikkaa.

Imatran Rakennuttaja Oy Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi vahvistaa, että Neitsytniemen kartanoon etsitään uutta vuokralaista avoimella haulla. Nykyisen vuokralaisen sopimus kestää vielä puoli vuotta ja uusi yrittäjä aloittaisi parhaassa tapauksessa keväällä 2019.

Nurmi ei halua asettaa liian tiukkoja raameja sille, millaista vuokralaista kartanoon etsitään, jotta hyvät ideat eivät rajautuisi ulos. Toiveissa on löytää idearikas ja innokas yrittäjä, joka saa arvokkaan paikan ja miljöön kukoistamaan ja pyörimään.

Tila soveltuu Nurmen mukaan ravintola- ja majoituskäyttöön, mutta kaikki kiinnostavat liikesuunnitelmat ovat tervetulleita.

— Yhteydenottoja on jo tullut ja toivottavasti tulee mahdollisimman paljon lisää, Nurmi sanoo.