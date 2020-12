Solar Foodsin rahoitus on nyt yhteensä lähes 25 miljoonaa euroa.

Business Finland on myöntänyt 4,3 miljoonaa euroa uutta rahoitusta Solar Foodsin 8,6 miljoonan euron kehitysprojektille. Uusi rahoitus on tarkoitettu tukemaan yhtiön kehityshanketta liittyen ilmasta tuotettavan proteiinin kaupallistamiseen.

Business Finlandin rahoitus kasvattaa Solar Foodsin rahoituksen yhteensä 24,8 miljoonaan euroon.

– Meillä on yrityksenä kaksi tärkeää tehtävää edessämme: Solein-proteiinin kehittämisen viimeistely markkinavalmiiksi sekä uuden tehtaamme rakentaminen, Solar Foodsin toimitusjohtaja ja perustajaosakas, tohtori Pasi Vainikka sanoo yhtiön tiedotteessa.

Pasi Vainikka on kotoisin Lappeenrannasta.

Etelä-Saimaa kertoi hänen tutkimushankkeistaan huhtikuussa 2019.

Solar Foods on ensimmäinen yritys, joka pystyy tuottamaan ravintoa ilmasta talteen otetusta hiilidioksidista. Tuloksena on täysin uudenlaista ravintorikasta proteiinia, jonka pääraaka-aineita ovat ilma ja sähkö. Prosessi mullistaa ruoantuotannon, sillä proteiinin tuotanto ei ole sidoksissa maatalouteen, ilmastoon tai säähän.

Business Finland jatkaa ilmasta tuotettavan proteiinin kehittämistä rahoitettuaan aiemmin Solar Foodsin pilottivaihetta ja yrityshautomoprojektia yhdessä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n kanssa.

Solar Foods on Perustettu 2017. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sillä on koelaitos Espoossa. Yhtiö esisuunnittelee tehdasta.

Yritys on saanut rahoitusta Lifeline Venturesilta, VTT Venturesilta ja LUTin Green Campus Innovationilta ja Business Finlandilta.