Arkistosta: Konnunsuon vankila kunnostetaan Libyan pakolaisille

Aprilli: Eturyhmä kaikkiaan 2 000 pakolaisen joukosta on jo muuttanut alueelle. Yhteyksien luomiseksi paikalliseen väestöön järjestään vankilan lähialueella monimuotoinen libyalainen kulttuuritapahtuma.

Aprillipila julkaistu Etelä-Saimaassa 1.4.2011.

Suomi ottaa vastaan kaikkiaan noin 3 000 Libyan sodan pakolaista, joista aluksi noin 2 000 sijoitetaan Konnunsuolle.

Pakolaiskeskuksen perustamista kiirehdittiin, koska riittäviä tiloja näin suurelle joukolle ei löytynyt muualta maasta.

Konnunsuon muuttaminen pakolaiskeskukseksi päätettiin käynnistää pikavauhtia. Viimeiset vangit on siirretty Mikkelin lääninvankilaan. Heidän mukaansa lähtivät myös vanginvartijat.

Välttämättömiä remontteja varten paikalle on hankittu paitsi ammattirakentajia myös parin sadan siviilipalvelusmiehen joukko.

Ulkoministeri Alexander Stubbin (kok.) allekirjoittaman tiedotteen mukaan Suomella ei ollut käytännössä mahdollisuutta kieltäytyä pakolaisten vastaanottamisesta. EU:n ulkoministerikokouksessa päätettiin jo kolmisen viikkoa sitten, ettei Italian tarvitse yksin kantaa vastuuta libyalaispakolaisista. EU-maihin jaettava pakolaismäärä jyvitettiin kunkin maan asukasluvun mukaan. Suomelle noin 300 000 pakolaisen joukosta tuli noin prosentin osuus.

— EU:n velvoitteista huolimatta toivoisin, että tilannetta ajateltaisiin myös inhimillisestä näkökulmasta, ministeri Stubb toivoo tiedotteessaan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Konnunsuon valintaa uudeksi pakolaiskeskukseksi ajettiin aktiivisesti, ja tulokseen ollaan tyytyväisiä. Se tuo elinvoimaa ja uusia mahdollisuuksia sekä lisää maakunnan kansainvälisyyttä. Keskuksessa ollaankin jo käynnistämässä asiaan liittyen SCNAT (South Carelia and North Africa Together) -projektia.

Suuri osa pakolaisista on muita kuin libyalaisia tai arabeja. Joukossa on runsaasti muun muassa Libyan egyptiläisiä ja keskiafrikkalaisia vierastyöläisiä.

Kansallisille ja etnisille ryhmillä on Konnunsuolle perustettu omat, tietyssä määrin itsehallinnolliset ryhmät. Keskus on suomalaisjohdon hallinnassa, mutta eri heimojen jäsenet voivat toteuttaa tapojaan ja kulttuuriaan itsenäisesti. Tarkoitus on myös, että ryhmät voivat rakentaa Konnunsuon tiloja melko itsenäisesti suomalaisten rakentajien ja siviilipalvelusmiesten avustuksella haluamansa mallisiksi.