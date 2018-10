Sukellussimulaattori ja Saimaan alueen ensimmäinen järviakvaario — Lappeenrannan sataman rantamakasiiniin nousee uusi luonto- ja tiedekeskus

Saimaan järviallas pääsee esittäytymään poikkeuksellisen laajasti uudessa luonto- ja tiedekeskuksessa, joka on tulossa pysyvästi Lappeenrannan sataman rantamakasiiniin.

Jos kaikki sujuu hyvin, ovet avautuvat yleisölle ensi kesän lopulla.

Idean isä tutkimusprofessori Kari-Matti Vuori Saimaarium Oy:stä on innoissaan.

Luonto- ja tiedekeskus tutustuttaa ihmiset järviluontoon ja sen ilmiöihin sekä elämyksiin: Virtuaalitodellisuudessa pääsee sukeltelemaan saimaannorpan seurassa ja katselemaan, miten järvikalat uiskentelevat akvaariossa.

Myös Saimaa Geopark saa tilaan oman näyttelynsä.

— Huomasin muutama vuosi sitten Lappeenrantaan muuttaessani, että Saimaa voisi näkyä täällä paremmin. Lopullisen sysäyksen antoi yhdysvaltalainen kirja, joka pureutuu ympäristöuhkiin.

Vuori korostaa tieteen ja tutkimuksen roolia, jossa huippuosaamista edustaa suomalainen vesien- ja ympäristönsuojelu.

— Tarkoituksena on lähestyä järviluonnon ympäristöpulmia ratkaisut edellä. Apuna on useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkosto Suomessa ja maailmalla. Paikallisia yhteistyökumppaneita on löytynyt kymmenittäin.

Uudesta luonto- ja tiedekeskuksesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ainokainen järviakvaario Saimaan rannoilla

Saimaariumin perustamisbudjetti on noin 615 000 euroa.

Rantamakasiinin remontin kustantaa Lappeenrannan kaupunki strategiarahoistaan.

Lisäksi rahaa on juostu ja juostaan kokoon muun muassa säätiöiltä ja liikemaailman sijoittajilta.

Kari-Matti Vuori sanoo, että monet ihmiset jakavat huolen globaalista ympäristön tilasta ja sitä on halu auttaa.

Myös osakeanti on suunnitelmissa lähiaikoina.

Myöhemmin ylläpitoa tukevat pääsylipputulot, sillä Saimaarium aikoo kasvaa kaikenikäisten kävijöiden, ei vain koululaisten ja opiskelijoiden toivekohteeksi.

Uuden luonto- ja tiedekeskuksen kallein palanen on Vuoren mukaan nykyaikainen näyttelytekniikka, jonka ansiosta virtuaalitodellisuus avautuu.

— Etukäteen arvioituna it-varustuksen hinta on noin 200 000— 300 000 euroa.

Esimerkiksi sukellussimulaattoriin on jo aihio valmiina, ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat saavat viimeistelyä siitä toimivan.

Järviakvaariosta tulee toteutuessaan ainokainen Saimaan rannoilla. Asiantuntijayhteys on Sealifeen Helsinkiin.

Akvaarion budjetti on noin 50 000— 80 000 euroa. Kari-Matti Vuori sanoo, että se voi toteutua myöhemminkin, jos ei heti alkuun.

Saimaaseen liittyy läheisesti elokuva Järven tarina, joka tulee näkymään ja kuulumaan luonto- ja tiedekeskuksessa yhteistyösopimuksella tuottajayhtiön kanssa.

Saimaarium harjoittaa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja pyrkii tuotteistamaan ympäristötietoisuutta.