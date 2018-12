Kaupungin tilojen vuokraaminen on nyt vain muutaman klikkauksen päässä — Lappeenrannan Varaamo aukeaa tiistaina

Lappeenrannan kaupungin tilanvarauspalvelu Varaamo aukeaa tiistaina. Varaamon kautta kaupunkilaiset voivat varata käyttöönsä kaupungin tiloja, kun ne ovat vapaita todellisesta käyttötarkoituksestaan.

Alkuun varattavia kohteita on 13 ja ne ovat pääasiassa erilaisia koululuokkia.

Varaamo Lappeenrannan projektipäällikkö Harri Konttila sanoo, että verkkopalvelun kautta pyritään tuomaan jo nyt vuokrattavissa olevia tiloja helpommin kaupunkilaisten saataville. Vapaana olevien tilojen selaaminen, varaaminen ja maksaminen onnistuvat verkkopalvelussa samalla kertaa. Maksun jälkeen käyttäjä saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa.

— Varaamo on uusi varauskanava olemassa oleviin tuotteisiin. Tilat, joita voi varata, ovat jo olemassa. Tarkoitus on, että niihin pääsee helposti käsiksi. Tiloja on helppo katsoa kotoa ja suunnitella käyttöä.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Jukka Mielikäisen mukaan Varaamon tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja asukkaiden omaehtoista tekemistä.

— Varaamo tuo saataville ja varattavaksi kaupungin vapaita tiloja asukkaiden omaa toimintaa sekä omia kokoontumisia ja tapahtumia varten. Haluamme palvelun avulla elävöittää Lappeenrantaa tukemalla lappeenrantalaisten oma-aloitteista harrastamista ja tekemistä, Mielikäinen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Harri Konttilan mukaan uusia varattavia tiloja on luvassa jo keväällä. Koululuokat valikoituivat ensimmäiseen versioon niiden helppouden vuoksi.

— Koulut ovat tuttuja paikkoja ihmisille, joten niillä on helppo lähteä liikkeelle. Niihin on saatu rakennettua suoraviivainen varausprosessi.

Kouluissa käyttöön tarjotaan tavallisten luokkien lisäksi esimerkiksi kotitalous- ja käsityöluokkia. Keväällä listaan on tarkoitus lisätä lisää erikoisluokkia.

— Tavoittelemme teknisen käsityön luokkia, mutta ne ovat sellaisia, että haluamme varmistaa käyttäjien turvallisuuden. Käyttäjän pitää ymmärtää, mistä on kysymys kun sinne menee.

Tiloja vuokrataan niiden normaalien aukioloaikojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koululuokkia voi vuokrata vain arkisin.

— Esimerkiksi Lönnrotin koulun luokka 4 on tänään (tiistaina) vapaana kello 16–21. Ajat on linjattu koulun oman työpäivän mukaan. Kun työpäivä loppuu, luokka on käytettävissä siihen asti, kun koulu on rakennuksena auki.

Vuokrahinnat ovat Konttilan mukaan samat, mitä lautakunnat ovat päättäneet tilojen vuokrahinnoiksi. Koululuokan hinta on tunnilta 10 euroa ja arvonlisävero, auditorion maksaa 40 euroa.

Konttila sanoo, että palvelua kehitetään asiakkaiden käyttökokemusten perusteella.

— Odotan mielenkiinnolla, millaista palautetta tulee. Kun palvelu aukeaa ja ihmisten tietoisuus siitä lisääntyy, nähdään mitkä asiat nousevat käyttäjien kannalta tärkeiksi.

Varaamo toimii osoitteessa varaamo.lappeenranta.fi.