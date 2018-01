Allegro teki viime vuonna uuden matkustajaennätyksen — Vainikkalassa rajan ylittää yhä useampi aasialaisturisti Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivällä Allegro-junalla matkustettiin viime vuoden aikana ennätyksellisen usein. Matkoja tehtiin lähes 480 000. Hannu Ojala Allegron kyytiin oli tunkua viime vuonna.

Vuoden 2016 lukema oli 392 000, joten kasvua tuli 22 prosenttia. Edellinen ennätys oli vuodelta 2013, jolloin Allegron kyydissä matkusti 466 000 ihmistä.

Allegron matkustajamäärien kasvu on näkynyt etenkin Vainikkalan rajatarkastusasemalla. Ylityksiä tehtiin viime vuonna 550 000, kun niitä vuotta aiemmin oli 456 000. Kasvua tuli 21 prosenttia. Lukema sisältää niin Allegron kuin myös Moskovaan asti menevän Tolstoi-junan matkustajat.

Allegro on vaivaton tapa matkustaa, ja ihmisten yleinen tietoisuus tästäkin liikennemuodosta on todennäköisesti kasvanut.

Vainikkalassa raja ylitetään pelkästään raiteita pitkin, ja se on erityisasemassa muihin ylityspaikkoihin verrattuna. Merkittävää kasvua voi selittää muutamalla tekijällä.

— Ensinnäkin turistikausi käynnistyi viime vuonna aiemmin ja kesti pidempään. Toisekseen aasialaisten osuus on myös ollut selvästi kasvussa. Allegro on vaivaton tapa matkustaa, ja ihmisten yleinen tietoisuus tästäkin liikennemuodosta on todennäköisesti kasvanut, kapteeni Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta sanoo.

Junan kyydissä ei voi jämähtää ruuhkaan, ja se on myös Allegron osalta houkutteleva tekijä.

— Jos miettii liikenteen sujuvuutta, raideliikenne ei ole niin muutosaltista. Maantiepuolella voi tulla jonoja ja isompia päivittäisiä eroja matkustusajoissa.

Kesällä Pietarissa pelataan seitsemän jalkapallon MM-kisojen ottelua, ja liikenteen Vainikkalassa odotetaan lisääntyvän. Myös rajavartiosto tiedostaa tilanteen.

— MM-kisojen aikaan tulee varmasti olemaan yksi vuoden piikeistä. Liikenne tulee kasvamaan ja VR tulee lisäämään yhteyksien määriä. Matkustajamääriin vaikuttaa monet seikat, kuten esimerkiksi se, että jos hotellihinnat ovat Pietarissa korkeat, matkanjärjestäjät saattavat haluta majoittaa ihmisiä Suomen puolelle. Lisäksi kun Fan ID:llä Venäjälle pystyy menemään viisumivapaasti, sekin saattaa olla iso porkkana.