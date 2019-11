Puolustusvoimat ampuu tykeillä nykyisin matkailukäytössä olevalla saarella maanantaina alkavissa harjoituksissa — "Jos ihmiset pyrkivät mökeilleen, keskeytämme harjoituksen"

Rankissa alkaa maanantaina puolustusvoimien harjoitus, joka jatkuu perjantaihin asti. Harjoituksen aikana saaresta ammutaan rannikkotykistön aseilla.

— Harjoitus on osa normaalia harjoitussykliämme. Järjestämme harjoituksia Suomenlahden eri osissa ja nyt on Rankin vuoro olla harjoituspaikkana. Seuraava harjoitus, joka on osa pääsotaharjoitustamme, järjestetään Rankissa marras- ja joulukuun vaihteessa. Rankissa järjestetään vielä yksi harjoitus talvella ensi vuoden alkupuolella, kertoo komentaja Anssi Munkki Rannikkoprikaatin meritiedustelupataljoonasta.

Rankissa on järjestetty kovapanosammuntoja viimeksi vuoden 2018 toukokuussa.

— Sen jälkeen saari on myyty kotkalaiselle yrittäjälle, joka sai kaupan mukana rasitteena saaressa järjestettävät harjoitukset.

Monille on jäänyt sellainen mielikuva, että puolustusvoimien lähdettyä Rankista, ei sinne jäänyt toimivaa kalustoa.

— Saaressa on kyllä yhä toimintakuntoisia, moderneja ja kiinteitä tykkejä, joita kaikkia kolmea aiomme käyttää harjoituksessa. Saaressa vierailevat matkailijatkin voivat käydä niitä katsomassa, mutta kymmenen metrin säteellä tykeistä niitä ympäröi aita, joka estää niihin koskemisen.

Ei vaaraa saaressa liikkuville ihmisille

Munkki toteaa, että Rankin saari on muuttunut siitä, mitä se oli vuonna 2018.

— Siksi meidän on pitänyt suunnitella huolella miten toimimme harjoituksen yhteydessä. Aloitamme maanantaina harjoitukset varovaisilla koeammunnoilla.

Komentajan mukaan kaikki saaressa olevat ihmiset tietävät maanantaina alkavasta harjoituksesta.

— Varmasti alueella liikkuu harjoituksen aikana joitakin ihmisiä. Rankin vierasvenesatama ja Ismo Rädyllä matkailukäytössä oleva kasarmialue ovat turvallista aluetta eikä siellä ole vaaraa kuulovaurioistakaan. Joillekin saaren teille järjestämme vartioinnin ja jos ihmiset pyrkivät mökeilleen, keskeytämme harjoituksen. Ammumme etelän suuntaan.