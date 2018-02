Lappeenrannan tuhopoltoista epäilty mies myöntänyt osuutensa 26 paloon — Epäilty pysyy edelleen vangittuna Mika Strandén Tuhopoltoista epäilty mies jäi kiinni tammikuun alussa, kun Lappeenrannan Skinnarilassa sytytettiin. useita paloja saman päivän aikana. Poliisi otti miehen kiinni kadulta läheltä palopaikkoja.

Lappeenrannassa viime kesän ja syksyn aikana tehdyistä tuhopoltoista epäilty 17-vuotias mies on myöntänyt osallisuutensa kaikkiaan 26 paloon.

Viimeisimmät palot epäilty sytytti Lappeenrannan Skinnarilassa 4. tammikuuta. Hän jäi kiinni palopaikan lähellä kadulla.

—Esitutkinta on hänen osaltaan ohi. Hänet on kuulusteltu kaikkiin tapauksiin liittyen, rikoskomisario Petri Korpisammal Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

—Kaikki kaupungin länsipuolelle tehdyt poltot on saatu yhdistettyä häneen. Hän on ne myöntänyt.

Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä yhteensä 20 tuhotyöstä, vahingonteosta ja törkeästä vahingonteosta 5. tammikuuta Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Itä-Suomen hovioikeus piti vangitsemismääräyksen voimassa 18. tammikuuta antamallaan päätöksellään miehen valitettua vangitsemisestaan.

Vangitsemisen jälkeen epäilty on saatu yhdistettyä vielä kuuteen paloon.

Korpisammal kertoo, että epäilty on edelleen vangittuna. Hänet on siirretty Mikkelin vankilaan.

Tapauksen esitutkinta jatkuu vielä asianomistajien kuulemisella.

—Olemme kuulleet jo paljon asianomistajia, mutta osa on vielä kuulematta. Asianomistajia on paljon, on taloyhtiöitä ja muita. Palaneissa varastoissa on ollut omaisuutta.

Jutussa syyte on nostettava viimeistään 1. maaliskuuta.