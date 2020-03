Asiantuntijatehtävissä työskentelevä terveydenhoitaja Sari Kuitto päivittää lääkeosaamistaan: "Jos käsky tulee hoitotyöhön, olen valmis"

Koronaepidemia antoi terveydenhoitajaksi kouluttautuneelle Sari Kuitolle kimmokkeen päivittää lääkeosaamistaan.

– Aloitin lääkehoidon verkkokurssin tiistaina. On kiva lukea ja tehdä harjoitustehtäviä sekä valmistautua lääketenttiin.

Jokaisen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hoitajan tulee suorittaa lääkelupatentit viiden vuoden välein. Kuitolla on ennättänyt vierähtää tentistä pidempi aika, sillä hän on toiminut viimeiset seitsemän vuotta Lean-asiantuntijana ja työnohjaajana. Hoitotyössä Kuitto on ollut viimeksi vuonna 2013.

– Olin tuolloin sairaanhoitajana esimiestyössä ja paikkasin vuodeosastolla satunnaisia työvuoroja. Silloin olen ollut viimeksi mukana lääkehoidossa.

Lemin Kuukanniemessä asuva Kuitto tekee tällä hetkellä etätöinä asiantuntijatehtäviään ja opiskelee omalla ajallaan.

Opiskelu tuntuu hänestä hyvältä ja jopa virkistävältä.

– On mukava huomata, että asiat eivät ole unohduksissa.

Hän on huomannut, että lääkkeiden saralla on tapahtunut seitsemässä vuodessa edistystä. Muutoksia on tapahtunut muun muassa insuliineissa ja pistotekniikassa.

Kuitosta on juuri nyt hyvä hetki päivittää omaa ammattitaitoa, vaikkei ole näköpiirissä, että hän tulisi hoitamaan koronapotilaita.

– Minun kohdalla se on viimeinen vaihtoehto, sillä perheessä on riskiryhmään kuuluva. Mutta jos käsky tulee hoitotyöhön, olen valmis.

Eksote järjestää lääkelupatenttejä tiuhaan

Eksoten verkkokoulutuskoordinaattori Vuokko Majonen on havainnut, että muissa tehtävissä tällä hetkellä olevilla hoitajilla on oma-aloitteista halua päivittää lääkeluvat.

– On ollut ilahduttavaa, kun on tullut kyselyjä, että kuinka voi suorittaa lääkeluvat. He ovat havahtuneet, että pitää suorittaa lääkeluvat, ennen kuin voi siirtyä kenttätöihin potilastyöhön.

Majonen kertoo, että tietojen päivitys onnistuu nopeastikin, sillä Eksotessa pyörii koko ajan lääkelupien uusimiskierros.

– Järjestämme yleisiä lääketenttejä, joissa työntekijät uusivat lääkelupiaan.

Hoitajan pitää käydä lääketentissä viiden vuoden välein voidakseen tehdä hoitotyötä, jossa on lääkkeiden jakelua. Arkistokuva.

Eksote kartoittaa henkilökunnan mahdollisuuksia siirtyä tehtävästä toiseen

Eksote valmistautuu monin eri tavoin siihen, että koronaepidemia laajenee.

– On tärkeää, että osaamiset ovat oikeassa paikassa, Vuokko Majonen sanoo.

Erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi hengityslaitteiden käytössä.

– Meidän pitää huolehtia, että niiden käytön osaajia on paikalla siinäkin tapauksessa, että osa henkilökunnasta sairastuu, Majonen toteaa.

Eksote valmistautuu epidemian leviämiseen monin tavoin, kuten kartoittamalla henkilökunnan valmiuksia siirtyä toisiin tehtäviin.

– Resurssiryhmä selvittää, mitkä ovat ihmisten voimavarat ja osaaminen ja millainen mahdollisuus heillä on siirtyä pienellä perehdytyksellä toisiin tehtäviin, kertoo terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Eksote on perunut kiireetöntä hoitoa, jolloin henkilöstöä on voitu siirtää koronatilanteen tarpeisiin. Samalla tehohoito- ja sairaalapaikkoja on vapautunut koronaa varten.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa on varattu yksi osasto koronapotilaille. – Tarvittaessa valmistelemme myös muita osastoja siihen tarkoitukseen, Karhula kertoo.

Karhula pitää hyvänä asiana sitä, että epidemiaan on ollut toistaiseksi aikaa varautua.

– Varautuminen on ollut jollakin tavalla hallittua.