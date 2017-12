HL-Rakentajien konkurssi varjostaa useita aliurakoitsijoita, joilla on maksuja saamatta Monella eteläkarjalaisella yrityksellä on tuskaisen jännittävät paikat. Jousteel arvostelee K-sairaalan työmaan yhteistoimintaa huonoksi. K-sairaalan työmaalla riittää vielä paljon tehtävää sen jälkeen, kun Eksote otti HL-Rakentajien urakan haltuun.

HL-Rakentajien konkurssi varjostaa myös monen muun yhtiön taloutta. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) K-sairaalaa rakensi usea HL-Rakentajien palkkaama aliurakoitsija.

— Meitä on iso liuta aliurakoitsijoita, joilla on aika paljon saatavia HL-Rakentajilta, kertoo joutsenolaisen konepajan Jousteelin toimitusjohtaja Mikko Runsten.

Tapahtui normaalia enemmän äkillisiä suunnitelmien muutoksia. Tehtiinkin eri tavalla kuin alun perin oli aiottu. Mikko Runsten

Jousteel neuvottelee parhaillaan Eksoten kanssa siitä, miten sen HL-Rakentajien kanssa sopimat työt saatetaan loppuun.

Joidenkin yritysten tilanne todella hankala

Runstenin mukaan Jousteelillä on HL-Rakentajilta satojen tuhansien eurojen saatavat.

— Se on meidän liikevaihdosta aika paljon. Mutta olen ymmärtänyt, että saatavia on myös useilla meitä pienemmillä toimijoilla, joiden koko toimeentulo on ollut kiinni tämän sairaalan urakasta. Heidän tilanteensa on varmasti vaikea.

Runsten toivoo, että myös aliurakoitsijat saavat osansa rahoista, joilla sairaalaa on rakennettu.

— Aliurakoitsijat ovat maksaneet palkat ja materiaalit. Olisi väärin joutua vain nuolemaan näppejään.

Monen aliurakoitsijan työhön on sisältynyt myös paljon erilaisia lisätöitä, joista on sovittu HL-Rakentajien kanssa.



Työmaalla on näkynyt monenlaista ongelmaa

Jousteel aloitti työt K-sairalan työmaalla kuluvan vuoden alkupuolella. Jo tuolloin oli tiedossa, että hanke viivästyy. Runstenin mukaan erilaiset ongelmat näkyivät työmaalla.

— Tapahtui normaalia enemmän äkillisiä suunnitelmien muutoksia. Tehtiinkin eri tavalla kuin alun perin oli aiottu. Haluttiinko näin kiriä aikataulua vai mitä.

Ei puhallettu yhteen hiileen

Henki työmaalla oli huononpuoleinen.

— Yleensä työmailla urakoitsija ja rakennuttaja puhaltavat yhteen hiileen ja kaikilla on sama tavoite saada kohde valmiiksi oikeilla kustannuksilla ja oikeassa aikataulussa. Tältä työmaalta yhteishenki puuttui.

Runsten sanoo yllättyneensä, että tähän pisteeseen on ajauduttu julkisen toimijan sairaalatyömaalla.



— Nyt toivoisi päättäjiltä, että asia selvitetään ja aliurakoitsijoidenkin hankala tilanne otetaan huomioon. Toivomme kovasti, että meidänkin kannalta kohtuullinen ratkaisu löytyy.

Konkurssiin menneen HL-Rakentajien lakana roikkuu yhä K-sairaalan työmaalla.

FAKTA: HL-Rakentajat hakeutui konkurssiin

HL-Rakentajat jätti konkurssihakemuksen keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen.

Suurin velkoja on Danske Bank, jonka saatava koostuu 2,4 miljoonan euron takausvastuista sekä vajaan miljoonan euron tililuotosta.

Seuraavaksi suurimmat saatavat on Nordealla, 1,1 miljoonaa euroa, Garantia vakuutusyhtiöllä, miljoona euroa ja Verohallinnolla, runsaat 600 000 euroa.

Myös HL-Rakentajien aliurakoitsijoilla on merkittäviä saatavia.

HL-Rakentajat on hollolalainen yhtiö, jolla on toimipiste myös Lappeenrannassa. Työntekijöitä on runsaat 40.



K-sairaalan pääurakan hinta oli 22,6 miljoonaa euroa. Eksote otti urakan haltuunsa joulukuun 5. päivä. Joulukuussa HL-rakentajat joutui luopumaan myös muun muassa Koulutuskeskus Salpauksen urakasta Lahdessa sekä Imatrankosken hammashoitolan urakasta.