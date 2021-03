Taipalsaaren kunta jatkaa rakennustarkastajan etsimistä. Hakuilmoitus palasi kunnan kotisivulle maanantaina puolentoista kuukauden tauon jälkeen.

Rakennustarkastajan viran täyttäminen alkoi joulun alla, mutta ensimmäisellä kierroksella saatiin vain neljä virkaa koskenutta hakemusta. Hakuaikaa jatkettiin tammikuulle, jolloin hakemuksia kertyi kolme lisää.

Tekninen lautakunta haastatteli kolme hakijaa ja teki valintansa helmikuussa. Viime viikolla valittu kuitenkin ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan.

Koska ketään ei ollut nimetty valitun kieltäytymisen varalle, prosessi piti aloittaa uudelleen. Ajan säästämiseksi hakuilmoitus julkaistiin välittömästi kunnan kotisivulla ja Kuntarekryssä.

Menettely on herättänyt kysymyksiä siitä, olisiko viranhakutarve pitänyt käsitellä ensin teknisessä lautakunnassa. Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa katsoo, että kyseessä on byrokraattinen kuvio, jonka olisi vain hidastanut joka tapauksessa toimitettavaa hakuprosessia. Rakennustarkastajan virka on lakisääteinen, ja kunta joutuisi täyttämään velvoitteet joko rekrytoinnin tai ostopalvelun kautta.

– Kunnallisen rakennustarkastajan toimenkuva vaatii aika paljon erilaista osaamista. Alan osaajia ei ole tarjolla pilvin pimein, Kuuramaa toteaa.

Tekninen johtaja Samuli Kakko kertoo että tekninen lautakunta käsittelee rakennustarkastaja-asiaa ensi viikolla pidettävässä kokouksessaan. Rakennustarkastajan viran tämänkertainen hakuaika umpeutuu 5. huhtikuuta.