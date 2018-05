Hammasraudoista koneenasennukseen — nykyisessä työssään Sari Hostikka tuntee hyvin monen asiakkaan ensireaktion

Ohoh, sieltä tulikin nainen!

Sari Hostikka on tottunut ihmisten reaktioon. Hän työskentelee sähköasentajana, ja kiertää asiakkaiden luona asentamassa ja huoltamassa sähkömittareita.

Hän on työpaikkansa, Imatran seudun sähkönsiirron ainoa sähkömies-nainen.

— Itse asiassa olen ollut ainoa nainen kaikissa aiemmissakin sähköasentajan työpaikoissani.



Hostikka on tehnyt näitä hommia vajaat kymmenen vuotta.

Ihan aluksi hän työskenteli hammaslaboranttina, ja teki ihmisille hammasproteeseja ja -rautoja, hammassuojuksia ja oikomiskojeita — ja piti työstään, mutta allergisoitui siinä käytettäville aineille.

— Ajattelin aluksi opiskella hammasteknikoksi. Olin jo menossa hammasteknikko-opistoon, kun ihotautilääkäri sanoi että kannattaa vaihtaa alaa ihan kokonaan.