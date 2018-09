Taipalsaaren talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä on hakenut Lemin talous- ja hallintojohtajaksi. Voisivatko kunnan jakaa entistä enemmän virkoja keskenään?

Voisiko kunnilla olla yhteinen hallintojohtaja, Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor?

— En näe sitä mahdolliseksi tämän viran hoidossa. Sen verran siinä on työtä, esimerkiksi lähiesimiestehtävät ja kunnan koko talous, ettei kahteen kuntaan voi revetä.

Ovatko kuntien yhteisvirat muuten mahdollisia ja tavoitteena?

— Meillähän on yhteinen sivistysjohtaja Savitaipaleen kanssa. Kaavoittaja ja rakennustarkastaja ovat aikaisemmin olleet yhteisiä naapurikunnan kanssa. Länsi-Saimaan kuntien kesken käydään koko ajan keskusteluita näistäkin asioista. Halukkuutta yhteisiin virkoihin on, jos se on realistista.

Pudottaako usean kunnan yhteisvirka mahdollisia hakijoita?

— Ei välttämättä, hakija voi nähdä laajemman toiminta-alueen myönteisenä tekijänä.

Onko Taipalsaarella yhteisvirkoja tai haluja kokeilla yhteisvirkoja, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.)?

— Tällä hetkellä ei ole yhteisiä virkoja. Pakko on kuitenkin pienten kuntien jotain keksiä. Lähdemme kampaamaan kunnan toimintoja läpi juuri valmistuneen konsulttityön pohjalta. Mahdollisista yhteistyökuvioista on mahdollista keskustella Länsi-Saimaan kuntien yhteistyöelimessä.

Olisiko yhteinen talous- ja hallintojohtaja mahdollinen Lemin kanssa?

— Pitää ottaa asia esille ja keskusteluun, varsinkin jos talous- ja hallintojohtajamme (Johanna Mäkelä) menestyy haussa Lemille.

Onko Savitaipaleella haluja etsiä yhteistyötä viranhoidoissa naapurikuntien kanssa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Kylliäinen (kesk.)?

— Tietyissä viroissa yhteisvirka on mahdollinen ja järkevä, jos viran hoitajalla on vain se oma tehtävänsä. Monta kertaa pienissä kunnissa joutuu kuitenkin ohessa tekemään myös muuta, kun joka asiaan ei ole erikseen virkakuntaa. Meillä on tällä hetkellä yhteinen Eksote-palvelusihteeri Luumäen kanssa, ja sivistysjohtaja Lemin kanssa.