Savitaipaleen uusi yleisurheilukenttä saa enemmän Euroopan unionin maaseutuohjelmarahoitusta kuin etukäteen arvioitiin. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Leader-ryhmät tukevat hanketta 255 000 eurolla aiemman 240 000 euron sijasta.

Savitaipaleen urheilijoiden puheenjohtaja Jouko Pekkanen kertoo korotuspäätöksen syntyneen lisäneuvottelujen tuloksena. Kenttähanke on kilpailutettu jo kaksi kertaa julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa, mutta vastaus on saatu yhdeltä ainoalta yritykseltä. Tarjous on molemmilla kerroilla todettu liian kalliiksi.

Hanke meni vähän pitkäksi. — Jouko Pekkanen

Hankkeen kokonaisbudjetin korottaminen tuo lisää pelivaraa ja ehkä myös uusia kiinnostuneita urakoitsijoita. Kolmas kilpailutuskierros aiotaan järjestää marraskuussa.

— Hanke meni vähän pitkäksi, mutta kyllä sitä lähdetään rakentamaan. Tavoitteena on aloittaa työt ensi toukokuussa heti roudan sulamisen jälkeen. Valmista tulee syyskuun loppuun mennessä, Pekkanen kertoo.

Uusi yleisurheilukenttä tulee Savitaipaleen keskustaan tekonurmikentän yhteyteen. 340 000 euron kokonaisbudjetilla rakennetaan juoksuradat, hyppypaikat sekä kuularinki.

— Kenttälaitteita varten tarvitaan 20 000—30 000 euron verran lisärahoitusta. Se on vielä haettava jostain erikseen.

Kaakkois-Suomen ELY ja Leader-ryhmä myönsivät heinä—syyskuun aikana yhteensä 1,4 miljoonaa euroa 13 erilaiselle kehittämishankkeelle. ELY:n hankeavustus kattaa 75 prosenttia Savitaipaleen urheilukentän kustannuksista.