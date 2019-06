Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki pitää riemua Immolan investointiohjelmasta ennenaikaisena: Kyse on toistaiseksi toiveajattelusta, sillä päätökset ja rahoitus puuttuvat

Senaatti-kiinteistöt tiedotti perjantaina aloittavansa mittavan kehittämisohjelman Immolan kasarmialueella.

Esikunnalle rakennetaan kokonaan uudet tilat, ja suojeltuja, funkisrakennuksia peruskorjataan. Kyse on yli 30 miljoonan euron hankkeista.

Positiivinen uutinen on herättänyt paljon huomiota ja uutinen on ollut Uutisvuoksen nettisivujen luetuimpia.

Tosiasiassa mitään ei ole kuitenkaan vielä päätetty, huomauttaa Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki, joka toi oman kortensa keskusteluun tänään kommentoimalla Twitterissä Uutisvuoksen perjantaista uutista näin:

Ennenaikaista riemua

Tavoitimme Ismo Kurjen jatkamaan keskustelua aiheesta.

Kurki vahvistaa, että hänen mielestään Senaatti-kiinteistöjen tiedotteesta ja siitä tehdystä jutusta saa liian positiivisen kuvan hankkeen etenemisestä.

— Yhtään päätöstä ei ole tehty. Kaikki on vain suunnitelmaa. Sitten vasta kun päätökset on tehty ja rahoitus kunnossa, on aika riemuita. Siihen asti ollaan toiveajattelun puolella, Kurki sanoo.

Senaatti-kiinteistöt järjestää Kurjen mukaan kesän aikana tarjouskilpailun Immolan kehittämisohjelman ensimmäisistä kohteista.

Kun urakan kustannukset ovat selvillä, Senaatin pitäisi tehdä investointipäätös, ja vastaavasti Rajavartiolaitoksen sitoutua vuokranmaksuun seuraavat 15 vuotta.

Nykyisin Immolan kasarmialueen vuosivuokra on 2,5 miljoonaa euroa.

Investointien myötä vuokra nousee liki 4 miljoonaan euroon. Vuokra nousee yli 50 prosenttia, Kurki kertoo.

Yhtälö on vaikea, koska Rajavartiolaitoksen rahoitusta on vähennetty. Mistään ei ole luvattu lisärahoitusta kasvaviin kiinteistökuluihin. Pahimmassa vaihtoehdossa rahoitus pitää hoitaa henkilöstöä vähentämällä, mikä olisi Kurjen mukaan hullua.

Avainasemassa ovat valtionvarainministeriö ja sisäministeriö, jonka alaisuuteen Rajavartiolaitos kuuluu. Joko uusia ministereitä on alettu lobbaamaan?

— Uskon, että hallitusneuvotteluissa tehtiin selväksi, että lisärahoitusta tarvitaan, Ismo Kurki vastaa.