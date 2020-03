Lähes kilometrin jättijunat aloittivat liikennöinnin Vainikkalasta: VR:n mukaan 6 000-tonniset tavarajunat ovat kaikkien aikojen suurimpia Suomessa

Suomen kaikkien aikojen suurimmat junat ovat aloittaneet liikennöinnin Vainikkalasta. VR Transpoint pilotoi maaliskuussa 6 000 tonnia painavia tavarajunia Vainikkalan ja Haminan sataman välillä. Ajetut junat ovat 830 metriä pitkiä ja 66-vaunuisia.

VR Transpointin idänliikenteen myyntijohtaja Antti Pursiaisen mukaan junat ovat painavimpia, mitä Suomen tavaralikenteessä on koskaan ajettu. Tyhjinä Suomessa on ajettu pidempiäkin junia.

Ennätyspitkät junat tulivat mahdollisiksi, kun Vainikkalan ratapihalle rakennettiin viime syksynä kolme yli kilometrin mittaista raidetta lisää niin, että niitä on yhteensä kuusi. Pituudelle on tarvetta, koska Venäjällä ajetaan säännöllisesti pidempiä tavarajunia kuin Suomessa.

– Venäjältä tulevien junien lyhentämisestä ja Venäjälle lähtevien junien pidentämisestä on aiheutunut paljon vaihtotöiden tarvetta. Nyt ratapiha pystyy ottamaan vastaan entistä useampia pitkiä junia vuorokaudessa, Pursiainen kertoo VR:n tiedotteessa.

Pursiainen kertoo, että ensimmäinen testiajo Vainikkalasta Haminaan ajettiin maaliskuun alussa. Sen jälkeen tämän kokoluokan junia on ajettu useampia.

Pursiaisen mukaan vajaan kilometrin mittaiset tavarajunat jatkavat liikennöintiä Vainikkalan ja Haminan välillä. Vastaisuudessa niitä on tarkoitus ottaa käyttöön muillakin Venäjältä Suomeen suuntautuvilla rahtireiteillä, kuten esimerkiksi Vainikkalasta Mussalon satamaan Kotkaan ja Kilpilahden satamaan Porvooseen.

VR Transpointin mukaan suurimmat idän tavaraliikenteen rahtimäärät tulevat Suomeen Vainikkalan kautta. Vainikkalasta rahtia syötetään eteenpäin muun muassa Etelä- ja Länsi-Suomen satamiin.

6 000 tonnin junia on vedetty kahdella Vectron-sähköveturilla, joita on otettu käyttöön vuodesta 2017 alkaen. VR Group on tilannut Siemensiltä yhteensä 80 Vectron-veturia, jotka pystyvät vetämään aiempaa suurempia tavarajunia. Pursiaisen mukaan aiempaa tehokkaammat kuljetukset ovat olleet yhtenä tavoitteena veturihankinnassa.