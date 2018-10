Kellojen siirtely vaikuttaa koiriinkin, mutta harva koira nostaa rähinän, vaikka aamulenkki ei alakaan ajallaan

Sanna Kurronen ja 2,5-vuotias mittelspitz Torsti

— Nyt takana on viikon loma ja rutiinit vähän sekaisin, joten tällä kertaa siirto ei vaikuttanut kovin paljon. Normaalisti Torsti tietää hyvin, milloin kello on 5.30 ja lähdetään aamulenkille. Se käy niin kellon kanssa. Oli se tänä aamunakin vähän hämillään, kun lenkki viipyi. Kesäaikaan siirryttäessä huomasi, että koira ihmetteli, että nytkö jo noustaan ylös. Viikossa se tottuu uuteen rytmiin kuten itsekin.

— Työssä käyvän kannalta olisi kiva, jos iltapäivisin riittäisi valoa pidempään. Kesäaika olisi siis pysyvänä parempi, ja kiva olisi niin itsen kuin lemmikin kannalta, jos siirtely loppuisi.

Kai Skyttä Nuutti-koira on aamu-unisempi kuin emäntänsä Pia Salakari, joten sille aamun venähtäminen sopi.

Pia Salakari ja 12-vuotias valkoinen kääpiösnautseri Nuutti

— Ei se oikeastaan näy. Meillä herätään työrytmin mukaan aina aikaisin. Nuutti on tottunut siihen, että seitsemän ja kahdeksan välillä lähdetään ulos, mutta ei se pyrkinyt aiemmin tänäkään aamuna. Se herää silloin kun emäntä herää. Muu porukka herää meillä yleensä aiemmin ja koira viimeisenä.

— Itse tykkään enemmän talviajasta, kun olen aamuihminen. Koira voisi tykätä enemmän kesäajasta. Hyvä kun kellon siirtely loppuu. Kyllä harmitti aamulla lukea, että sitä pitää odottaa vielä ehkä pari vuotta. Toiveikkaana jo ajattelin, että ehkä nyt on viimeinen kerta, kun pitää siirtää.

Kai Skyttä Emmi Merilällä oli viikonloppuna oman Amigo-koiran lisäksi hoidossa äidin Topi-koira. Heti kun emäntä heräsi, ne halusivat ulos, mutta niin ne haluavat aina.

Emmi Merilä ja mittelspitzit Amigo, 11, ja Topi, 6.

— En ole huomannut mitään erityistä. Meillä on tietyt ajat kun mennään ulos, heti herättyä ja heti töiden jälkeen. Nyt en edes muistanut, että piti siirtyä talviakaan, heräsin normaaliin aikaan, vaikka kai sitten nukuin pidempään. Koira oli kyllä että nyt lähdetään, mutta ei tullut herättämään.

— Ei minulla ole oikein mielipidettä, kumpi on parempi aika. Kummassa on enemmän valoa. Aamulla herääminen on vaikeaa, kun on pimeää. Ja illalla kun on pimeää, ei jaksa lähteä mihinkään. Ehkä olisi koirillekin kivempi, jos illalla olisi enemmän valoa.

Kai Skyttä Priya-koira on tarkka ruoka-ajoistaan, mutta ei ollut moksiskaan aamun ylimääräisestä lepotunnista.

Linda Scharin ja 2,5-vuotias dobermanni Priya

— En ole huomannut Priyassa mitään eroa, vaikka ruoka-ajoista se kyllä on hyvä huolehtimaan ja meillä on tarkat ajat aamulenkille. Siinä on vahtiviettiä, ja ehkä se oli vähän levoton, kun ihmiset kävivät liikkumaan ennen meitä. Ei se yleensäkään herätä, vaan jos se tajuaa, ettei kukaan vielä nouse, se rauhoittuu.

— Juuri siskon kanssa pohdittiin, että aina tuntuu parhaimmalta kulloinenkin aika, joten tuli mikä vaan, äkkiä siihen tottuu. Ehkä valoisammat illat olisivat mukavammat, ehtisi ulkona tehdä enemmän.