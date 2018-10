Vihtolan öljy pysyy piilossa — Öljyntoimittaja vakuuttaa sitä 2000 litraa tuoneensa, talon omistaja kaivaa säiliötä esiin

Virallinen säiliöntarkastaja saadaan paikalle keskiviikkona. Jos maaperään on päässyt öljyä, se kaivetaan ylös ja toimitetaan jatkokäsittelyyn.

Lappeenrannan Vihtolassa maanantaina kadonneeksi arvioidun öljyn olinpaikka ei ole toistaiseksi selvinnyt.

Tavarantoimittajan mukaan öljyä on kyseisen omakotitalon säiliöön 11. päivä syyskuuta toimitettu sovitusti 2000 litraa. Talon omistaja huomasi maanantaina säiliön olevan lähes tyhjä. Öljyä on kateissa arviolta noin 1500 litraa.

Talon ympäristössä ei näy missään öljyä eikä maaperä öljyltä haise.

Talon omistaja kaivaa säiliötä ja sen putkistoja esiin pelastuslaitoksen ohjauksessa.

— Hänellä on käytössään kaivinkone ja herkemmissä paikoissa pitää tyytyä lapioon. Virallinen säiliöntarkastaja saadaan paikalle keskiviikkona, toivottavasti silloin selviää jotain lisää, kertoo päivystävä palomestari Toni Jaako.

Omistajan mukaan laitteistossa ei ole vikaa ja talossa on ollut normaalit lämmöt. Jaakon mukaan omistaja on ollut asiassa alusta asti aloitteellinen ja halukas selvittämään mitä on tapahtunut.

Maan alla oleva säiliö on betonibunkkerin sisällä ja pelastuslaitoksen tutkimusten mukaan bunkkeri on kuiva.

Jos ilmenee, että öljyä on mennyt maahan, saastunut maa kaivetaan ylös ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Rakennus ei ole pohjavesialueella.